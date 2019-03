TU CHIAMALE SE VUOI CIRCONCISIONI – UN BAMBINO DI CINQUE MESI MUORE IN OSPEDALE A BOLOGNA DOPO CHE I GENITORI, DI ORIGINI GHANESI, L’HANNO CIRCONCISO IN CASA A SCANDIANO (REGGIO EMILIA). LA PROCURA HA APERTO UN FASCICOLO PER OMICIDIO COLPOSO – A DICEMBRE ERA SUCCESSO A MONTEROTONDO, VICINO A ROMA E ALTRI EPISODI ANALOGHI CI SONO STATI IN TUTTA ITALIA PERIODICAMENTE: PERCHÉ? LA CIRCONCISIONE PUÒ ESSERE FATTA SOLTANTO PRIVATAMENTE A UN COSTO DI...

1 – REGGIO EMILIA, CIRCONCISO IN CASA DAI GENITORI GHANESI: BIMBO MORTO A 5 MESI

Da www.leggo.it

Circoncisione in casa, morto bimbo di 5 mesi. Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese.

Gli accertamenti dei carabinieri di Reggio Emilia sono scattati venerdì su segnalazione dell'ospedale di Scandiano. Sul caso la Procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

2 – CIRCONCISIONE IN CASA IN ITALIA L'ULTIMA VITTIMA NEL 2018

Da www.ansa.it

La tragedia di oggi nel Reggiano di un bimbo di soli 5 mesi deceduto dopo una circoncisione a casa segue quella del dicembre scorso avvenuta a Monterotondo, alle porte di Roma: due gemelli vennero circoncisi sempre a casa, uno dei due è morto mentre l'altro si è salvato.

Altri episodi analoghi nel 2016, a Torino, e prima a Bari e a Treviso. La circoncisione in casa è diffusa in tutta Italia e periodicamente uccide qualche bambino, ha rilevato Mustafa Qaddurah, pediatra e dirigente del Centro Islamico di Roma, in occasione della tragedia che si è verificata alla fine dello scorso anno.

"Secondo le stime della Caritas in Italia ci sono 1,7 milioni di musulmani. Non tutti - ha osservato Qaddurah, - hanno bisogno della circoncisione, ma possiamo stimare che debba farla un 2%-3% del totale. Alcuni tornano nei Paesi d'origine per l'intervento, ma si parla comunque di decine di migliaia di potenziali vittime in Italia.

Noi cerchiamo di sensibilizzare chi frequenta il Centro Islamico dicendo che l'intervento è complesso e va fatto solo in ambiente ospedaliero, ma come si vede dalle cronache il problema esiste".

Il medico rileva inoltre che "la circoncisione è un precetto della religione islamica così come di quella ebraica, con la sola differenza che per i musulmani non va fatta entro la prima settimana di vita. In Italia però può essere fatta solo privatamente, a costi spesso troppo alti, e quindi può capitare che le persone si rivolgano a questi sedicenti dottori presenti nelle comunità. Ai casi in cui il bambino muore, di cui si viene a sapere, si aggiungono disabilità permanenti o comunque ricoveri per setticemia".

Il problema, ha sottolineato Qaddurah, "è diffuso su tutto il territorio. Noi del Centro Islamico di Roma abbiamo fatto appelli a diversi ministri perché intervenissero, ma senza esito. Nel Lazio siamo riusciti a ottenere che il policlinico Umberto I di Roma potesse fare l'intervento, ma a un costo di 460 euro che può essere comunque proibitivo. Il Piemonte si sta interessando della questione ma, a parte questa eccezione, non ci sono iniziative delle istituzioni, che invece sarebbero necessarie"