E TU DOVE "SCAMBI" A NATALE? - PORCELLINI DI MEZZ'ITALIA SI PREPARANO A GIORNI DI FESTA CALIENTI - UNA DELLE DESTINAZIONI PREFERITE DEGLI SCAMBISTI E' UNA VILLA, IMMERSA IN UN PARCO DI 8 MILA METRI QUADRI, VICINO RIMINI - ECCO DOV'E'...

Da https://www.ilrestodelcarlino.it

VILLA IL TEMPIO A SALUDECIO

Arriveranno da Lazio, Lombardia, Toscana e da tutta l'Emilia - Romagna. Tante coppie in cerca di trasgressione si preparano a sbarcare in Valconca per partecipare agli eventi organizzati dalla Villa Il Tempio, il chiacchieratissimo club privato di Saludecio. Un’elegante villa completamente restaurata (12 camere da letto distribuite su quattro piani), con tanto di Spa, solarium, palestra e piscina. Il tutto immerso in un parco di 8mila metri quadri. Una location molto ambita dalle coppie di scambisti, che ogni mese arrivano da tutta Italia..

“Il Tempio è un circolo privato affiliato al circuito Federitalia – spiegano i gestori della struttura –. Per entrare, partecipare alle serate e alle diverse attività è necessario diventare soci e sottoscrivere l’apposita tessera. Molte persone, magari poco avvezze a frequentare discoteche e locali, vengono qui semplicemente per incontrarsi e socializzare in un ambiente raffinato oppure per rilassarsi a bordo piscina o nella nostra zona benessere attrezzata. Organizziamo eventi, feste a tema e dj – set”.

Trasgressione resta comunque la parola d’ordine del club privé di Saludecio. “Qui è permesso a tutti di vivere la propria sessualità senza restrizioni e in un contesto discreto, ma sempre nel rispetto degli altri ospiti e della loro privacy. I frequentatori sono prevalentemente coppie, anche se non mancano i single. Tanti soci provengono dalle grandi città, come Firenze, Milano e Roma, o addirittura dalla Sicilia: sono avvocati, studenti, operai, liberi professionisti e imprenditori”.

In occasione del Natale la villa ‘Il Tempio’ ha in serbo alcune sorprese. “Abbiamo organizzato un cenone natalizio che si terrà il 22 dicembre prossimo. Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri sotto il grande albero di Natale: in programma anche l’estrazione di cesti natalizi. Il 31 dicembre, invece, brinderemo tutti insieme all’arrivo del nuovo anno con una serata a base di musica, giochi e spettacoli, oltre naturalmente al classico cenone. Ricordiamo che tutte le attività sono ad appannaggio esclusivo dei soci”.

