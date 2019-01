A TUTTO GAS - ESPLOSIONE IN UN PANIFICIO A PARIGI, VICINO ALL’OPÉRA, A CAUSA DI UNA FUGA DI GAS - L’ESPLOSIONE HA CAUSATO IL FERIMENTO DI VENTI PERSONE. FRA QUESTI, DUE SONO GRAVISSIMI, 7 SONO GRAVI E 11 RISULTANO FERITI IN MODO LEGGERO… - VIDEO

Una deflagrazione ha scosso Parigi questa mattina intorno alle nove: a causa di una perdita di gas è esploso un panificio in rue de Trevise, nei pressi dell’Opéra, nel IX arrondissement, che ha distrutto tutto il pianterreno del palazzo. Sul posto erano già al lavoro alcuni pompieri - almeno tre di loro sono rimasti feriti - allertati per la fuoriuscita di gas che ha portato a un incendio e poi all’esplosione distruggendo il pianterreno del palazzo e facendo saltare i vetri delle finestre degli edifici adiacenti.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l’esplosione ha causato venti feriti. Fra questi, due sono gravissimi, 7 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero. In un tweet, la prefettura di Parigi invita ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso». Le immagini diffuse dai passanti su Twitter sono impressionanti: si vedono le fiamme che avvolgono l’edificio e la gente in fuga dalle case.

