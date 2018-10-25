ULTRA' ALL'ULTIMO STADIO – CALCI, PUGNI E BASTONATE: IL VIDEO CHOC DELL’AGGRESSIONE A DUE SUPPORTER RUSSI DA PARTE DI TIFOSI GIALLOROSSI NEI PRESSI DELL'OLIMPICO – NELLE IMMAGINI SI SENTONO URLA, COLPI DI BASTONE E QUALCUNO CHE DICE: "BASTA, BASTA..." - VIDEO

-

Condividi questo articolo
Marco Esposito www.leggo.it
 

ROMA CSKA AGGRESSIONE AI TIFOSI RUSSI ROMA CSKA AGGRESSIONE AI TIFOSI RUSSI

E' un video scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in particolare. Dalle urla degli altri autori del blitz intuiamo il suo nome: Luigi. Luigi non si ferma più. Con il suo bastone continua a picchiare i tifosi russi del CSKA ormai per terra. I compagni - autori con lui dell'aggressione ai supporter del CSKA - gli dicono di farla finita, di smetterla. Gli fanno capire che dopo il blitz è arrivato il momento di scappare.
 
Ma lui è fuori di sé: continua a tornare indietro e ad infierire su tifosi russi ormai senza difese. Lo devono portare via di forza. Luigi è uno dei tifosi della Roma protagonista, insieme ad un'altra decina, di un'aggressione ad alcuni tifosi del Cska vicino ad un chiosco di panini, probabilmente su ponte Duca D'Aosta a pochi passi dall'Olimpico. Sono tutti vestiti di nero, hanno cappucci o cappelli in testa. Il tutto avviene sotto uno dei camion che vendono panini e bibite nei dintorni dello Stadio. Le immagini sono chiarissime: i tifosi russi vengono accerchiati e aggrediti dai romanisti, armati di bastoni. Le urla e le bastonate si sentono perfettamente. Il video gira dalla tarda serata di mercoledì su tutti i social network e si sta diffondendo molto velocemente.

POLIZIA POLIZIA

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute