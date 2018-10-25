ROMA CSKA AGGRESSIONE AI TIFOSI RUSSI
ULTRA' ALL'ULTIMO STADIO – CALCI, PUGNI E BASTONATE: IL VIDEO CHOC DELL’AGGRESSIONE A DUE SUPPORTER RUSSI DA PARTE DI TIFOSI GIALLOROSSI NEI PRESSI DELL'OLIMPICO – NELLE IMMAGINI SI SENTONO URLA, COLPI DI BASTONE E QUALCUNO CHE DICE: "BASTA, BASTA..." - VIDEO-
ROMA CSKA AGGRESSIONE AI TIFOSI RUSSI
“ATOMICA” RITA, L'ULTIMA MANGIAUOMINI - CENTO ANNI FA NASCEVA L’ESPLOSIVA HAYWORTH, UNA PREDESTINATA, VISTO CHE LA SUA IMMAGINE FU STAMPATA SULLA CARLINGA DELL'AEREO CHE SGANCIÒ LA PRIMA ATOMICA SPERIMENTALE - LE SEDUTE DI ELETTROLISI PER ALZARLE L'ATTACCATURA DEI CAPELLI, IL MATRIMONIO COL FIGLIO DELL’AGA KHAN E LA SCOMUNICA DI PIO XII: IN QUANTO CATTOLICA NON AVREBBE DOVUTO UNIRSI A UN SEGUACE DELL'ISLAM - VIDEO
MARCIO SU ROMA! COL BLITZ A SAN LORENZO SALVINI INIZIA LA BATTAGLIA COL M5S PER LA CONQUISTA DEL CAMPIDOGLIO - SE IL 10 NOVEMBRE PROSSIMO LA RAGGI FOSSE CONDANNATA E DUNQUE COSTRETTA A DIMETTERSI, IL VICEPREMIER POTREBBE CANDIDARE UN LEGHISTA ALLA SUCCESSIONE – LA SINDACA (PER MANCANZA DI PROVE) ALL’ATTACCO: SALVINI NON CONOSCE ROMA
BENVENUTI AL ''GOVERNO DEL CAMBIAMENTO''! – DAL 5 MARZO GLI ISTITUTI QUOTATI HANNO BRUCIATO QUASI 40 MILIARDI DI VALORE, ESCLUSO IL DEPREZZAMENTO DEI TITOLI DI STATO IN PORTAFOGLIO A CAUSA DELLO SPREAD – LA BATOSTA RENDE LE BANCHE ITALIANE SCALABILI E PIÙ DIFFICILI I FINANZIAMENTI PER FAMIGLIE E IMPRESE. E INTESA DEVE DIRE BYE BYE ALL’ALLEANZA CON BLACKROCK PER EURIZON
ECCO I DUE SENEGALESI, IRREGOLARI IN ITALIA, ARRESTATI PER L’OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI: MAMADOU GARA DI 26 ANNI E BRIAN MINTEH DI 43
“IN EUROPA MEGLIO DEL NAPOLI PER ORA C' È SOLO LA JUVE” – SCONCERTI ESALTA ANCELOTTI: “È STATO BRAVISSIMO A NON CANCELLARE LA LEZIONE DI SARRI E ADESSO HA UNA SQUADRA CHE NON HA UN SOLO GIOCO” - "L' INTER CONTRO IL BARCELLONA È STATO UN GATTINO SULLE GINOCCHIA DEL PADRONE. MA SI AVVIA A UNA QUALIFICAZIONE CHE SEMBRAVA IMPOSSIBILE ALL’INIZIO" – VIDEO
CAFONALINO - BULGARI HA PORTATO DENTRO VIDEOCITTÀ ''ASVOFF'', FESTIVAL DEDICATO AI FILM SULLA MODA, CON IL PREMIO ''MY PERSONAL LOVE AFFAIR WITH ROME'' VINTO DAL FOTOGRAFO NEWYORKESE JEFF BARK - A PALAZZO ALTEMPS C'ERANO SMODATI E AMANTI DELL'ARTE CONTEMPORANEA, COLLEZIONISTI E CINEMANIACI
SÌ, VIAGGIARE - LA 'BEST IN TRAVEL 2019' DI LONELY PLANET INCORONA LO SRI LANKA COME PRIMA DESTINAZIONE DA VEDERE NELL’ANNO CHE VERRÀ – LA ‘MAPPA’ PROPONE IL MEGLIO TRA 30 METE SCONOSCIUTE DIVISE TRA PAESI, CITTÀ, REGIONI – AL SECONDO POSTO SI COLLOCA LA GERMANIA CHE SI PREPARA AL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL BAUHAUS CON UNA LUNGA SERIE DI EVENTI – TRA LE REGIONI VIENE INCORONATO IL PIEMONTE
NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO – IL LIBRO DEL NEUROLOGO ROSARIO SORRENTINO SUGLI ATTACCHI DI PANICO: NON BASTA LA PSICANALISI, CI VOGLIONO I FARMACI. È UNA MALATTIA COME L’ULCERA E IL DIABETE – LA PAURA DELLA PAURA CHE FA SPROFONDARE NELL’ABISSO MIGLIAIA DI PERSONE RACCONTATA ATTRAVERSO LA STORIA DI LAURA. DONNA IN CARRIERA, CAPARBIA E SPIETATA CHE A UN CERTO PUNTO…