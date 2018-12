URAGANO MEGHAN - IL PRINCIPE HARRY NON PARTECIPERÀ ALLA TRADIZIONALE BATTUTA DI CACCIA DI SANTO STEFANO. LA RAGIONE? LA MOGLIE, ANIMALISTA E VEGANA, NON APPROVA – LA SCELTA PREOCCUPA I WINDSOR E IN PARTICOLARE WILLIAM CHE LA MOGLIE STIA TRASCINANDO SUO FRATELLO LONTANO DALLA FAMIGLIA – OLTRE AD AVERGLI VIETATO LA CACCIA, L’EX ATTRICE COSTRINGE IL MARITO…

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Il principe Harry non parteciperà con il resto della famiglia reale alla tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano. La ragione della rinuncia a un appuntamento che il figlio di Carlo e Diana rispetta da quando aveva 12 anni? La moglie Meghan, animalista nonché, per sua ammissione, vegana dal lunedì al venerdì e vegetariana il fine settimana, apparentemente non approva.

In tempi di Brexit e di incertezza politica, la nuova generazione dei Windsor torna protagonista della cronaca.

Come già era successo con Sarah Ferguson e la principessa del Galles, la stampa vede nella presenza di due giovani donne provenienti da mondi diversi la possibilità di qualche attrito.

Il Paese, comprensibilmente stanco delle vicissitudini di Theresa May, dei negoziati e dell' interminabile saga del divorzio dall' Unione europea, legge con golosità di una nuova distanza tra due fratelli storicamente molto uniti, divora articoli sui contrasti tra le due duchesse, fa incetta di rubriche sugli sfoghi, le tiare chieste e negate e le pretese, molto californiane e molto poco inglesi, dell'ultima arrivata.

Ci sarà qualcosa di vero?

L' ufficio stampa di Buckingham Palace sparge acqua sul fuoco ma la storia dei reali non si fonda su posizioni ufficiali, bensì su indiscrezioni, mezze notizie e pettegolezzi che trapelano grazie a «collaboratori ben informati».

Ecco allora l' ultima, la decisione di evitare la caccia al fagiano a Sandringham, un punto fermo del calendario dei Windsor al quale quest' anno parteciperà, sembra, anche il piccolo George, nonostante abbia appena cinque anni. Il Sunday Mirror è perentorio: «Per William la scelta di Harry è un nuovo e preoccupante segno del fatto che Meghan sta trascinando suo fratello lontano dalla famiglia».

Verrebbe naturale chiedersi in quale famiglia le feste trascorrono dall' inizio alla fine in assoluta e totale armonia, ma si tratta dopotutto dei Windsor.

Tra i loro lussi non c' è, evidentemente, quello di ritagliarsi un momento di tranquilla solitudine il giorno di Santo Stefano, neanche in occasione del primo Natale da sposati o, tantomeno, della prima gravidanza.

Dietro l' aspetto allegro e solare, Meghan - stando alla stampa britannica - nasconde divismi e manie tipicamente hollywoodiani. Oltre ad avergli vietato la caccia, ha cambiato il regime alimentare del principe Harry, ha rivoluzionato il modo in cui si veste, lo ha obbligato a smettere di fumare e a limitare l' alcool e a non esagerare con le feste.

Sembra addirittura - povero principe! - che lo abbia convinto a praticare yoga e mindfulness, oltre - e questo è forse l' unico fatto - a scegliere di abitare non accanto a William e Kate a Kensington Palace, ma in un cottage a Windsor.

William un giorno sarà re.

È giusto che rimanga a Londra, a due passi da Buckingham Palace. Harry e Meghan sono in una posizione diversa: trasferirsi in campagna non sembra così sbagliato.

