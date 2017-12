VADO A FARE DUE PASSI - CHRISTOPHER JOHN LEMANSKI, UN 26ENNE DEL MICHIGAN, HA CAMMINATO PER 9.656 KM DA ISTANBUL A LISBONA E CI HA IMPIEGATO UN ANNO E MEZZO DURANTE IL QUALE HA RACCONTATO LE SUE AVVENTURE ONLINE

Camminare per quasi 10mila chilometri da Istanbul al Portogallo. Questa l'impresa realizzata in 18 mesi da Christopher John Lemanski, un 26enne del Michigan. Chris ha percorso il sentiero europeo E3, coprendo la distanza di 9.656 chilometri a piedi. Il suo viaggio è iniziato dalla Turchia nell'aprile 2016 e, dopo aver attraversato 14 Stati, è terminato a Lisbona lo scorso ottobre, dove i suoi genitori sono andati ad accoglierlo. Durante il percorso, Chris ha tenuto un blog, fugaciousfollies.com, in cui ha raccontato le sue esperienze.

Triplo giro d'Italia - Chris non è il solo ad aver la passione per le camminate. In tutto il mondo c'è chi si è cimentato con prove altrettanto impegnative, e tra i più temerari anche gli italiani non scherzano. Il torinese Gianluca Ratta nel 2012 ha percorso 39mila chilometri a piedi in compagnia del suo husky Shira. Zaino in spalla, sacco a pelo e carrellino da trasporto, l'uomo ha compiuto per la terza volta il giro d’Italia.

72 ore - Un altro recordman italiano di camminate è il siciliano Rosario Catania che ha camminato per 72 ore ininterrotte con la tecnica del "nordic walking". L'uomo ha stabilito il suo record nel 2014 nella pineta dei Monti Rossi, a Nicolosi, paese alle pendici dell’Etna. La fatica e le basse temperature sono ostacoli che l'uomo è riuscito a superare anche grazie al supporto di parenti e amici.

Un record... alcolico - Lo scorso giugno a Milano, il 40enne Silvio Sabba ha stabilito un primato meno meno sfiancante e più inusuale: ha camminato in equilibrio su 10 metri di bottiglie di birra vuote in soli 25 secondi e 39 centesimi.