LA VEDOVA DI RICHARD PRYOR: “SÌ, MIO MARITO ANDÒ A LETTO CON BRANDO. CHE SI SCOPO' PURE MARVIN GAYE - NON CI VERGOGNAVAMO DI NULLA E SI FACEVA MOLTO SESSO, ERANO GLI ANNI ’70! LE DROGHE ERANO ANCORA BUONE, SPECIALMENTE I SEDATIVI. SE PRENDEVI ABBASTANZA COCAINA TI POTEVI INGROPPARE UN RADIATORE E MANDARGLI DEI FIORI IL MATTINO SEGUENTE”

pryor e marlon brando

“Non c’era vergogna engli anni ’70, e Richard Pryor in quegli anni sicuramente fece molto sesso, sia con donne sia con uomini, incluso Marlon Brando,” stando a quanto ha riportato al sito TMZ Jennifer, vedova dell’attore e comico statunitense.

Confermando le voci sul presunto rapporto tra Richard e Marlon, messe in giro da Quincy Jones in una recente intervista: “Brando si scopava qualunque cosa, qualunque! Si sarebbe scopato la cassetta della posta: James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye… andarono tutti a letto insieme a lui,” mandando in subbuglio la rete.

“Richard non se la sarebbe affatto presa per quanto ha riferitio Quincy. Il leggendario comico americano era asempre stato aperto riguardo alla sua bisessualità e sui suoi amici, documentandone molti dettagli nei suoi diari, che saranno pubblicati quest’anno.

richard e jennifer pryor

E per quanto riguarda il rapporto del marito con Brando, la vedova ha detto “erano gli anni ’70! Le droghe erano ancora buone, specialmente i sedativi. Se prendevi abbastanza cocaina, ti potevi scopare un radiatore e mandargli i fiori la mattina dopo.”

“Non ho dubbi che mio marito si sarebbe divertito molto a sentire questa storia da Quincy.”

richard pryor mister pryor e gene wilder pryor brando e marvin gaye pryor e marlo brando 2