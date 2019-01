14 gen 2019 16:07

VENGO ANCH’IO? NO, TU NO – KATE MIDDLETON AVREBBE ESCLUSO DALLA LISTA DEGLI INVITATI PER IL SUO COMPLEANNO LA COGNATA, MEGHAN MARKLE. ''LA DUCHESSA DI CAMBRIDGE AVREBBE ORGANIZZATO UNA CENA CON AMICI INTIMI” E LA GRANDE ESCLUSIONE NON È PASSATA INOSSERVATA – L’EFFETTO SCONQUASSO PROVOCATO DALL’EX ATTRICE FA UN’ALTRA VITTIMA A CORTE: UNA DELLE SUE GUARDIE DEL CORPO AVREBBE RASSEGNATO LE DIMISSIONI DOPO SOLO SEI MESI DI LAVORO...