VENGO ANCH'IO? NO TU NO! – TOM CRUISE ANNIENTA IL RAPPORTO TRA NICOLE KIDMAN E I FIGLI

Tom Cruise ha inferto un nuovo colpo al cuore a Nicole Kidman, questa volta in occasione delle nozze del figlio adottivo Connor.

Il divo di Hollywood ha infatti vietato all'ex consorte di presenziare al matrimonio del 24enne con la giovane fidanzata italiana Silvia, soprannominata "principessa Scientology". "C'è Tom dietro a tutto questo, ha chiamato Connor e lui l'ha appoggiato", ha confidato una fonte a RadarOnline.

Come la sorella maggiore Isabella (anche lei adottata dalla coppia), anche Connor è un membro di Scientology.

"Tom non ha mai preso in considerazione l'idea di invitare Nicole al matrimonio perché ritenuta una 'persona repressiva' dalla chiesa. Le ha voltato le spalle molti anni fa e non si è mai guardato indietro. Connor sta seguendo le orme paterne e non disobbedirebbe mai a Tom", ha aggiunto l'insider.

La Kidman non era stata invitata nememno alle nozze di Isabella, celebrate nel 2015, e non sapeva nemmeno che la figlia avesse intenzione di sposarsi. In una recente intervista a "Vanity Fair", la ragazza è tornata a parlare della sua esperienza all'interno di Scientology: "Sarei annegata nei miei stessi problemi se loro non fossero stati lì.

Ho avuto bisogno del supporto di un'intera famiglia. Era quello che stavo cercando, il pezzo mancante. Abbiamo tutti bisogno di farlo. È un lavoro duro. È un grande sforzo, ma ne vale la pena".

