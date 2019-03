VENGO DOPO IL WC - LE FAMIGLIE SI LAMENTANO PER I BAGNI SPORCHI IN UNA SCUOLA ELEMENTARE MILANESE E LA PRESIDE OPTA PER LA SOLUZIONE “GENIALE”, OBBLIGANDO I DOCENTI A TENERE UN REGISTRO SUI MOVIMENTI DEI RAGAZZI, TRASCRIVENDONE LE USCITE E I RIENTRI (COSI' DA CONTROLLARE GLI ZOZZONI) – LA DECISIONE SCATENA L’INFERNO E I GENITORI SI APPELLANO ALLE NORMATIVE SUL RISPETTO DELLA PRIVACY…

Claudia Zanella per “la Repubblica”

sosta in bagno cronometrata 3

Un registro per segnare chi va in bagno e per quanto tempo. La nuova circolare della preside per rispondere alle continue lamentele delle famiglie sui bagni sporchi e maleodoranti della scuola elementare di via Dal Verme dell' istituto comprensivo Confalonieri fa discutere.

L' altro ieri ha pubblicato online l' ordine di servizio rivolto ai maestri: «Al fine di tutelare il benessere psicofisico degli studenti, i docenti dovranno rilevarne quotidianamente per iscritto, su apposito modulo allegato, le uscite e i rientri per recarsi ai servizi igienici».

registro

I genitori sono passati al contrattacco con una lettera di diffida: «Riteniamo che tale rilevazione di un dato sensibile del minore violi le normative di privacy (...) vi diffidiamo per tanto dal procedere a tale rilevazione per i nostri figli», si legge. «Attaccheremo al diario dei bimbi una copia della diffida chiedendo ai maestri di firmarla per presa visione» , spiegano i genitori.

«E' una violenza psicologica e i bambini non sanno cosa fare», dice Cinzia Franceschin che racconta che il figlio è tornato a casa scusandosi per essere andato in bagno: « Non abbiamo avuto motivazioni precise per questa novità, pensiamo che sia per controllare chi sporca » , spiega Alessandra Gajo. Da mesi le famiglie cercano un dialogo sulla situazione dei servizi che per loro sono tutt' altro che igienici.

bagni scuola 2

«All' ultima consegna delle pagelle sentivo la puzza da 20 metri di distanza nonostante ci fosse la porta dei bagni chiusa», racconta Ginevra Marinacci dell' associazione genitori. «La preside ignora e minimizza il problema».

E la circolare servirebbe insomma « per addossare per l' ennesima volta la responsabilità ai piccoli che usano male i bagni, ma anche agli insegnanti per non aver vigilato abbastanza» .

sosta in bagno cronometrata 1

L' ordine di servizio non è piaciuto neanche a Fgu Gilda degli insegnanti: « È illegittimo, ho consigliato agli insegnanti di non seguirlo » , dice Maria Crea, del sin dacato. Frattanto la circolare, pubblicata sui social dai genitori, suscita un' indignazione. che Luisa Martiniello, la preside, non capisce: «Non c' è nessuna violazione della privacy, i fogli vengono dati a me e, se non è successo nulla, a fine giornata vengono eliminati » .

bagni scuola 1

L' ha deciso, dice, « non per capire quali sono i bambini che sporcano. E' una scelta organizzativa per rendere più efficiente il servizio » . Il bambino è invitato « a segnalare alla maestra se trova il bagno sporco » , la docente può avvisare il bidello, «che interverrà prontamente».

sosta in bagno cronometrata 2