VI È ARRIVATO UN MESSAGGIO VOCALE E NON POTETE ASCOLTARLO? ECCO COME TRASFORMARLO IN TESTO – “SPEECHLESS”, “AUDIO TO TEXT”: LE APP MIGLIORI PER CONVERTIRE UN AUDIO IN FORMATO TESTUALE FACILMENTE E LEGGERE IN SILENZIO QUEL MALEDETTO VOCALE DA DIECI MINUTI

Raffaella Danae per www.tecnoandroid.it

messaggio vocale 6

Quante volte ci è capitato di ricevere messaggi vocali su Whatsapp e non poterli ascoltare perché in aula a lezione o ad un importante incontro di lavoro? Quando proprio non si riesce a resistere alla tentazione di scoprire il contenuto del messaggio vocale, si può ricorrere ad una soluzione grazie alla quale trasformare l’audio ricevuto in un normale messaggio di testo, e poter in questo modo silenziosamente leggerne il contenuto, senza rischiare di disturbare la lezione o il meeting di lavoro. Sullo store del proprio smartphone, sia esso un dispositivo con sistema operativo iOS o Android, esistono oggi diverse applicazioni che sono in grado di convertire un qualsiasi messaggio vocale in testo. Scopriamo insieme le alternative più gettonate.

Whatsapp: trasformare un messaggio vocale in testo grazie a Speechless

messaggio vocale 4

Speechless è un’app gratuita che permette di trascrivere in testo un messaggio vocale ricevuto su Whatsapp o una qualsiasi nota audio. Convertire l’audio in testo è davvero molto semplice, basterà seguire alcuni piccoli passaggi.

Anzitutto, occorre scaricare l’app sul proprio smartphone ed effettuarne il primo avvio;

A questo punto, dirigevi su Whatsapp e premete a lungo sul messaggio vocale che si vuole convertire in testo. Cliccare, dunque su inoltra, e poi sulla tasto condividi.

SPEECHLESS

Dovrebbe adesso comparire l’icona di Speechless, quindi premere su tale icona. Se il procedimento è stato eseguito in modo corretto, Speechless procederà immediatamente con la conversione del messaggio vocale in testo, il quale potrà ora essere letto sul display del proprio smartphone.

Occorre comunque tener presente che, la versione gratuita di Speechless consente la conversione in testo di messaggi vocali dalla durata massima di 20 secondi. Per poter invece convertire note vocali di qualsiasi durata, occorrerà acquistare la versione premium di 2,29 euro.

messaggio vocale 2

Whatsapp: trasformare un messaggio vocale in testo grazie a Audio To Text

Anche in questo caso, Audio To Text For Whatsapp è un’app disponibile sia su AppStore che su PlayStore e che permette di trasformare in testo non solo un messaggio vocale ricevuto su Whatsapp, ma anche su Telegram, su Line o una nota audio registrata con il proprio dispositivo. Audio To Text funziona esattamente come Speechless.

messaggio vocale 5

Dopo aver scaricato l’app, occorre andare su Whatsapp, Telegram o Line e premere a lungo sul messaggio vocale che si vuole convertire in testo.Premere su condividi, e cliccare dunque sull’icona di Audio To Text. A questo punto l’app procederà con la conversione dell’audio in testo.

