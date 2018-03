VIDEO! AVVISATE LA RAGGI: ROMA SPROFONDA! – UNA VORAGINE SI APRE SULL’APPIA: QUASI INGHIOTTITE DUE AUTO – IL CEDIMENTO PROVOCATO DA INFILTRAZIONI D’ACQUA DOPO LA PIOGGIA DEI GIORNI SCORSI – Il 13 MARZO UN’ALTRA BUCA SI ERA APERTA SU CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE – UN MESE FA LA VORAGINE ALLA BALDUINA - VIDEO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

voragine appia

Ancora voragini a Roma. L’ultima si è aperta alle 15 di giovedì pomeriggio sulla circonvallazione Appia 97 e ha quasi inghiottito due auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia insieme con i vigili urbani che hanno chiuso gli accessi alla zona.

Strada chiusa

A provocare la voragine, poco più di un mese dopo il crollo del cantiere alla Balduina, sarebbero state le infiltrazioni d’acqua seguite alla pioggia dei giorni scorsi. Non ci sarebbero feriti ma quella parte di circonvallazione è adesso isolata. La grossa buca è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione Gianicolense, coinvolgendo due auto in sosta. Sul tema buche e strade dissestate, sempre giovedì, dall’assessorato ai Lavori pubblici del Campidoglio fanno sapere che «sono già partite le gare e la presentazione delle domande si chiuderà la prossima settimana. Più o meno dopo Pasqua le gare saranno assegnate e verranno quindi programmati i lavori secondo le criticità rilevate, in raccordo con i Municipi».

voragine appia

La messa in sicurezza

Dalle 15 le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco sono intervenute all’altezza del civico 97 e hanno iniziato l’opera di recupero delle due autovetture, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo, rimaste in bilico sulla voragine. Sul posto anche personale Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco e il funzionario di servizio sempre dei pompieri.

voragine appia voragine appia