DI MAIO LEGGE IL ''DAILY MAIL'' E SI EMOZIONA PER SCHUMI: ''SONO SOLO INDISCREZIONI, MA SPERO CHE SIA VERO, E CHE ARRIVINO BUONE NOTIZIE PER LUI E LA SUA FAMIGLIA. TI VOGLIAMO BENE, SEI UN GRANDE!'' - ALLA SOGLIA DEI SUOI 50 ANNI, IL TABLOID INGLESE E' ANDATO IN SVIZZERA PER SCOPRIRE COME VIVE IL CAMPIONE NEL SUO CASTELLO PRIVATISSIMO: NON È BLOCCATO A LETTO, SI MUOVE E RICEVE CURE FISIOTERAPICHE CHE COSTEREBBERO 50MILA STERLINE A SETTIMANA