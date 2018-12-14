IL PRIMO PROVINO DI MIRIAM LEONE
VIDEO-FLASH! IL PRIMO PROVINO CINEMATOGRAFICO DI MIRIAM LEONE A MISS ITALIA: ERA IL 2008 E INTERPRETAVA ANNA MAGNANI IN "ROMA CITTÀ APERTA" DAVANTI A UNA GIURIA PRESIEDUTA DA ANNA STRASBERG-
“AMICO? AMORE? COMPLICE? TUTTO RIDUTTIVO” – LA MISTERIOSA DEDICA DI NADIA TOFFA A “MAX”, “UNA DELLE PERSONE PIÙ IMPORTANTI DELLA SUA VITA” – “IO LO CHIAMO MAXI, LUI PER ME C’È SEMPRE E COSÌ IO PER LUI. VOI CE LO AVETE UN MAXI NELLA VOSTRA VITA?” – MA CHI È?
LUIGINO? SALVINI SE LO CIUCCIA COME UN MOSCARDINO - SONDAGGIO: ALLA DOMANDA SU QUALE ESPONENTE DEL GOVERNO CONTA DI PIÙ, IL 62% RISPONDE SALVINI, IL 17% CONTE E SOLO IL 9% DI MAIO. E SULLA TAV, IL 58% DEGLI ITALIANI SI DICE FAVOREVOLE (IL 33% DI CHI VOTA M5S), E GLI INTERVENTI PIÙ URGENTI SONO…
FAKE-BOOK! – ENNESIMO GUAIO PER ZUCKERBERG: LE FOTO DI 6,8 MILIONI DI UTENTI SONO STATE ESPOSTE A SVILUPPATORI TERZI SENZA CONSENSO. PROBLEMINO: CI SONO ANCHE LE IMMAGINI CHE GLI UTENTI NON AVEVANO CONDIVISO SULLA PIATTAFORMA – L’AZIENDA SI SCUSA, MA È L’ULTIMA TEGOLA DI UN ANNO TERRIBILE PER IL SOCIAL NETWORK. PER SAPERE SE VI SONO STATE SCIPPATE LE FOTO DOVETE…
UN ORCO PER PAPÀ – VIOLENTA LA FIGLIA E DALL’INCESTO NASCE UNA BAMBINA: ARRESTATO UN UOMO A LECCE – LA DONNA L'HA DENUNCIATO DOPO AVER SOPPORTATO PER PIÙ DI VENT’ANNI I MALTRATTAMENTI E LE VIOLENZE SESSUALI. IL TEST DEL DNA HA CONFERMATO TUTTO – LA VITTIMA ERA ANCORA MINORENNE QUANDO…
“CHE FIGURACCIA” – CARLO PELLEGATTI COMMENTA LA DEBACLE DEL MILAN IN GRECIA, CHE HA VISTO INSIEME A MATTEO SALVINI: ‘L’HO INCONTRATO ALL’AEROPORTO DI BERGAMO E ABBIAMO PRESO IL VOLO RYANAIR INSIEME” – “PER COMMENTARE LA SCONFITTA MI HA DETTO…”
CAFONALINO – FILIPPO CECCARELLI E LORENZA FOSCHINI PRESENTANO “IL ROMANZO DI BENITO” DI PASQUALE CHESSA: UN’INDAGINE SUI FALSI DIARI DEL DUCE E SULLE LEGGENDE CHE GIRANO INTORNO A MUSSOLINI – PINO CORRIAS, BRUNO MANFELLOTTO, CLAUDIO STRINATI: TUTTI GLI OSPITI DELLA SERATA
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
A ROTTA DI COLERA – UN’INTERA PARTITA DI COZZE È STATA CONTAMINATA DAL “VIBRIONE DEL COLERA”, BATTERIO CHE PUÒ TRASMETTERE LA MALATTIA E PORTARE AL COMA – IL RICHIAMO DEL MINISTERO: ECCO IL LOTTO CHE NON DOVETE ASSOLUTAMENTE CONSUMARE