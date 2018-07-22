ITALIA - UNA COPPIA FA SESSO IN SPIAGGIA E INTERVENGONO I CARABINIERI
ITALIA - SESSO IN SPIAGGIA E INTERVENGONO I CARABINIERI
VIDEO FLASH - SU UNA SPIAGGIA ITALIANA, UNA COPPIA SI LANCIA IN UN AMPLESSO FORSENNATO SU UN LETTINO - MENTRE CI DANNO DENTRO, ARRIVANO I CARABINIERI: ECCO COME E' FINITA - VIDEO-
ITALIA - UNA COPPIA FA SESSO IN SPIAGGIA E INTERVENGONO I CARABINIERI
SAPORE DI VANZINA: "CAPALBIO ERA (ED E’) IL LUOGO DI RADUNO DEI RADICAL CHIC PER CUI VALE PIÙ UN APERITIVO CON GLI OBAMA NOSTRANI CHE UNA NOTTE D'AMORE CON PAMELA ANDERSON. D'ALTRONDE L'IDEA FISSA DI QUESTI DEMOCRATICI NON È TROMBARE MA DI ESSERE TROMBATI - QUELLI DI SABAUDIA SI CREDONO NEGLI HAMPTONS MA DIMENTICANO DI ESSERE A 30 CHILOMETRI DA LATINA" – E POI PORTO CERVO, CAPRI E IL SALENTO...
MACRON, CHE AMICON! – ALEXANDRE BENALLA, IL BODYGUARD CHE IL PRIMO MAGGIO HA PICCHIATO DUE MANIFESTANTI, GUADAGNA 10 MILA EURO LORDI AL MESE – SI È AVVICINATO ALLA POLITICA QUALCHE ANNO FA ENTRANDO NEL SERVIZIO D’ORDINE DEL PARTITO SOCIALISTA ED È DIVENTATO UNA PRESENZA COSTANTE A FIANCO DEL PRESIDENTE – ECCO COME L’ELISEO HA CERCATO DI COPRIRE IL PESTAGGIO…
"MARCHIONNE È IL NUMERO 1 DEI MANAGER ITALIANI" – BERLUSCONI PARLA DELL’EX CAPO DI FCA: "SONO MOLTO COLPITO DALLE NOTIZIE SULLE SUE GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE. INTUIZIONE, CORAGGIO, LUNGIMIRANZA, COMPETENZA E RISULTATI: QUELLA DI MARCHIONNE E’ UNA BELLA STORIA ITALIANA…"
LA SCURE DELLA SCIENZA SUGLI "OMEGA3" – MELANIA RIZZOLI: GLI INTEGRATORI A BASE DI OLIO DI PESCE CHE INGOIAMO QUOTIDIANAMENTE NON HANNO ALCUN EFFETTO 'SALVACUORE', NON RIDUCONO PER NIENTE IL RISCHIO DI ACCIDENTI CARDIOVASCOLARI: ECCO PERCHE' - COSA DOBBIAMO MANGIARE PER PROTEGGERE LE NOSTRE CORONARIE…
“AVEVO IN TASCA LA VITTORIA, POI HO SBAGLIATO LA FRENATA E…” – IN GERMANIA HARAKIRI VETTEL CHE VA A SBATTERE QUANDO ERA IN TESTA, HAMILTON TRIONFA COL BRIVIDO: FINISCE SOTTO INVESTIGAZIONE MA RESTA PRIMO - ORA IN CLASSIFICA MONDIALE HA 17 PUNTI DI VANTAGGIO SU VETTEL
LA CINA E’ VICINA - AL VITTORIANO I PIU’ GRANDI CAPOLAVORI DELLA PITTURA AD OLIO CINESE – DA FRANCESCO RUTELLI ALL’AMBASCIATORE DI PECHINO IN ITALIA: ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE - IL CURATORE DELL’ESPOSIZIONE STRINATI: “LA PITTURA A OLIO UN SECOLO FA IN CINA VOLEVA DIRE OCCIDENTE…”