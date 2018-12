Il momento in cui crolla la balaustra fuori dalla discoteca, cadono i ragazzi

Da https://www.cronacheancona.it/

strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 7

1.PANICO IN DISCOTECA, 6 RAGAZZI MORTI E 10 FERITI GRAVI

ANSA

Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. Almeno un centinaio sono rimasti feriti, 10 dei quali in modo grave. La tragedia è avvenuta intorno all'una di notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in località Madonna del Piano.

Sono i carabinieri a condurre le indagini su cosa abbia provocato il panico nella discoteca Lanterna azzurra a Corinaldo, in cui sei ragazzi sono morti schiacciati nella calca. Oltre 100 i feriti, di cui una decina gravi.

strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 5

Dalle prime informazioni sembra che a scatenare il panico e il successivo fuggi fuggi sia stato l'utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante. Nella discoteca, secondo quanto riferito dai testimoni ai Vigili del fuoco, c'erano in quel momento un migliaio di persone. Sia le vittime, sia i feriti, sempre secondo quanto si apprende, avrebbero riportato lesioni e traumi da schiacciamento.

strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 4

"Stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di Sfera Ebbasta, quando abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare...". E' il racconto di un sedicenne rimasto ferito nella calca nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove sono morte schiacciate sei persone. Il ragazzo è stato trasportato, insieme alla fidanzatina sua coetanea all'ospedale di Torrette di Ancona. Il suo racconto è confuso. La calca a quel punto si sarebbe sfogata di lato e decine di ragazzi sarebbero caduti da un muretto nella zona sottostante. "Uno è morto schiacciato sotto a tutti" dice ancora il 16enne.

Sono cinque ragazzi minorenni e una madre venuta ad accompagnare la figlia le vittime della calca nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Lo ha detto all'ANSA il questore di Ancona Oreste Capocasa, arrivato sul luogo. I minorenni sono tre ragazze e due ragazzi. Circa 35 i feriti, tra cui 12 gravi, alcuni in pericolo di vita.

strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 3

I feriti sono distribuiti tra gli ospedali di Torrette ad Ancona (i più gravi), Senigallia e Jesi. Le indagini stanno vagliando vari elementi, tra cui la testimonianza sul mancato funzionamento di un'uscita di emergenza.

Sarebbero almeno un centinaio - secondo fonti del 118 - di cui una decina gravi, i ragazzi rimasti feriti nella calca che scoppiata nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. 'Nella discoteca, secondo quanto riferito dai testimoni ai Vigili del fuoco, c'era un migliaio di persone. Sia le vittime, sia i feriti, sempre secondo quanto si apprende, avrebbero riportato lesioni e traumi da schiacciamento. Il fatto è accaduto intorno all'una di notte.

strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 2

C'era un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta nel locale 'Lanterna azzurra' di Corinaldo dove stanotte sei ragazzi sono morti in un fuggi fuggi generale. Per questo il locale era particolarmente affollato, in particolare da giovanissimi, anche se non si conosce ancora l'età delle vittime. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell'album XDVR, riscuotendo una certa popolarità.

E' stata posta sotto sequestro la discoteca Lanterna azzurra a Corinaldo, dove sono morte sei persone schiacciate dalla calca mentre la gente tentava di uscire dal locale. Sei addetti alla sicurezza sono stati portati nella caserma dei carabinieri per raccogliere le loro testimonianze. Altri addetti sono ancora all'interno della discoteca.

2.MORTI DISCOTECA: SEQUESTRO LOCALE, ADDETTI SENTITI DA CC

strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 6

(ANSA) - E' stata posta sotto sequestro la discoteca Lanterna azzurra a Corinaldo, dove sono morte sei persone schiacciate dalla calca mentre la gente tentava di uscire dal locale. Sei addetti alla sicurezza sono stati portati nella caserma dei carabinieri per raccogliere le loro testimonianze. Altri addetti sono ancora all'interno della discoteca.

3.URLA E PIANTI NEI PRESSI DEL LOCALE

(ANSA) - Si sentono urla e pianti nei pressi della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove sei persone sono morte nella calca provocata da un'ondata di panico, dovuta probabilmente a spruzzi di spray urticante nel locale pieno di gente per un concerto di Sferaebbasta. I giornalisti sono tenuti a distanza. I ragazzi che si stanno allontanando sono in lacrime. "Che cosa volete che vi dica? - urla uno di loro - stasera qui è morto il mio migliore amico".

4.MORTI DISCOTECA: RAGAZZI FINITI IN FOSSATO E SCHIACCIATI

sfera ebbasta

(ANSA) - Schiacciati da decine di corpi di ragazzini come loro: sono morti così i sei giovanissimi che erano alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo per il concerto di Sferaebbasta. Il locale, secondo una prima ricostruzione, ha 3 uscite di sicurezza: una di queste dà su un ponticello che attraversa un piccolo fossato e collega la discoteca al piazzale del parcheggio. La tragedia è avvenuta in quel punto: quando i ragazzi sono usciti di corsa dal locale, decine di loro si sono accalcati per passare sul ponticello fino a quando una balaustra ha ceduto. I primi ragazzi sono così finiti nel fossato, un metro sotto il ponticello, e sono stati schiacciati da tutti gli altri.

5.UNA MADRE, 'QUEI TELI BIANCHI PER TERRA'...

(ANSA) - "Abbiamo visto dei corpi stesi per terra, coperti da teli bianchi e un uomo che si aggirava, come un sonnambulo... Continuava a ripetere ''mia figlia è morta...". E' il racconto di una donna arrivata all'ospedale di Torrette di Ancna per assistere la figlia di 14 anni rimasta ferita durante la calca alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone: cinque minorenni arrivati per un concerto e una donna di 39 anni, che era lì per accompagnare il figlio o la figlia. Le vittime. Ad Ancona stanno arrivando i parenti dei feriti.

SALVINI: NON SO QUANTI FOSSERO, MA SE ERANO PIÙ DI 871, IL NUMERO PERMESSO...

Salvini a SkyTg24: Tremila persone? No, mi risulta fossero di meno. Ma il locale poteva accoglierne meno di 900. Non so se andrò a Corinaldo, solo se non intralcerò le indagini.

****AGGIORNAMENTI****

MORTI DISCOTECA:GIOVANI CADUTI PER CEDIMENTO BALAUSTRA

(ANSA) - I ragazzi che sono scappati dalla discoteca Lanterna Azzurra dalle uscite di sicurezza hanno trovato una ampia piattaforma protetta da una balaustra. Ma sarebbe proprio il cedimento della balaustra ad aver determinato la caduta dei giovani ormai usciti da locale. Le immagini di un video postato sui social e mostrato da Skytg24 confermano l'ipotesi investigativa.

DISCOTECA: SALVINI, PENSO VERO PIÙ GENTE DEL PREVISTO

(ANSA) - "E' molto probabilmente vero che all'interno del locale c'era molta più gente del previsto e del permesso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini al Tg1, aggiungendo che c'era nell'aria qualcosa che poteva sembrare spray al peperoncino, mentre ha smentito che le uscite di sicurezza fossero chiuse.

MORTI DISCOTECA: VIDEO INCIDENTI ACQUISITO DA CC

(ANSA) - Una ragazza presente nella discoteca ha ripreso con il telefonino i momenti fondamentali della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il video, ha quanto si è appreso, è stato già acquisito dai carabinieri.

MORTI DISCOTECA: IPOTESI PIÙ PRESENTI DEL CONSENTITO

(ANSA) - Gli investigatori stanno lavorando per accertare quanto persone erano nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta: l'ipotesi investigativa è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. I titolari della discoteca sono stati già sentiti. E' pare sempre più fondata l'ipotesi che sia stato spruzzato dello spray urticante, provocando il fuggi fuggi generale.

5 MORTI SONO DI ETÀ TRA I 14 E I 16 ANNI

(ANSA) - Due ragazze del 2004 di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e una donna del '79 di Senigallia. Al momento ci sono 12 codici rossi, 45 codici verdi e 9 codici gialli. E' quanto si fonti investigative.

sfera ebbasta sfera ebbasta