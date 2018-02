SCENDE IN PIAZZA IL MONDO “ANTIFA” - A MILANO SCONTRI TRA POLIZIA E I RAGAZZI DEI CENTRI SOCIALI CHE SI SONO MOBILITATI PER IMPEDIRE LE MANIFESTAZIONI DI MATTEO SALVINI E CASAPOUND - A ROMA, SFILA IL CORTEO CON GENTILONI, RENZI, CAMUSSO, BOLDRINI E I CORI “BELLA CIAO” - IN PIAZZA SOPRATTUTTO ANZIANI