Sex toys… E buon 2019! La situazione le è un po’ sfuggita di mano. Sembra una giovane Meg Ryan nella scena clou dell’orgasmo simulato al ristorante del film cult Hally ti presento Sally. Soltanto che questa volta la realtà è proprio reale. Nessuno finge.

E i protagonisti hanno 20 anni. Benvenuti nel magico mondo dei sex toy nell’era della rete, nel fantastico catalogo degli smart-sex. Si chiama anello vibrante, è piccolo, ha una confezione graziosa, azzurra, funziona con un app comandata dallo smartphone. E, soprattutto, sta nella borsetta, così lo può usare da sola, in compagnia, al bar, al ristorante, al cinema.

franco trentalance 2

Ci sta il vecchio slogan pubblicitario di una famosa marca di digestivo: “È così comodo che puoi prenderlo in tram”, ecco, ci siamo. Un sogno erotico che sembra trasformare in gaudente vita vissuta un fumetto di Milo Manara. È lei, la ragazza a condurre il gioco: fa un segno con la lingua al fidanzatino.

Lui capisce (finalmente!) e imposta la app mentre la teen ager, furtivamente, si sistema, agendo sotto il tavolo, l’anello vibrante “comme il faut”. Lui clicca, e lei… L’anello vibrante è il pezzo forte del mercato on line dei sex toys. «Molte ragazze», dicono gli operatori del settore «lo hanno acquistato come cadeau natalizio per le amiche». Costa 70 euro.

moana pozzi

D’altronde, conferma il porno attore Franco Trentalance, la consapevolezza sessuale, del proprio corpo, del piacere, posseduto dalle ragazze di oggi è dieci volte superiore a quella delle loro sorelle maggiori o delle loro madri.

fallo d'oro moana

«Un tempo», dice Trentalance, «c’era un abisso tra le cose che sapeva fare una studentessa e le tecnicità di una pornostar. Oggi non è più così…». Potenza della rete che cambia i costumi e mette in crisi i pornoshop. In un mercato, però, che non sempre è affidabile.

Un mestiere del futuro

Ecco, allora, comparire una nuova professione, che non teme la recessione: la sensual trainer. Organizza meeting on line o incontri vis a vis in casa dove amiche in gruppo, coppie etero, coppie gay, coppie lesbo, si riuniscono per comprare oggetti sessuali. Con prezzi che variano dai 250 ai 18, euro la scelta è molto ampia, e piena di sorprese: si va dall’ elvie trainer per pavimento pelvico al vibratore per coppia con app, dal dildo vibrante con erezione da 15 centimetri al pulsatore, dal we wibe ditto plug con telecomando al masturbatore maschile cobra libre 2.

sara gaiani

E poi la gamma di vibratori classici: il big boss, il tiger G5, l’Amorino, la lampadina vibromassaggiante. E ancora: il plug anale gonfiabile in silicone medicale o acciaio con swaroski, le 50 sfumature di grigio con set di succhiacapezzoli…

La sensual trainer ha il compito di raccontare, di spiegare, di ricordare alla clientela che si tratta di un gioco, ma che comunque si gioca con il proprio corpo: quindi grande attenzione ai materiali usati, alle creme lubrificanti, tra cui quella alla cannabis e alle attitudini della clientela. Soprattutto delle donne che, spesso, si appassionano al punto da fare loro stesse il salto da clienti a sensual trainer.

sex toys 1

Ma anche gli uomini rappresentano una buona fetta di mercato: comprano per la propria partner o, se la coppia è gay, per il proprio lui. Regina e formatrice delle sensual trainer è Sara Gaiani, una giovane donna di Verona, fondatrice della bibbia on line del sex toy, La chiave di Gaia. «Una cosa nel mio lavoro l’ho imparata», dice a Voi Sara Gaiani. «La donna che ti sembra silenziosa e timida in realtà, a volte , è la più aperta a questo mondo.

jenny lb complete

Come una mia cliente che si era messa le palline della geisha (quelle per la ginnastica del pavimento pelvico) per andare a fare la spesa. Alla cassa ha rischiato le cadessero per l’eccessivo tempo e sforzo». I racconti di Sara aprono una porta su un mondo davvero inatteso, ma dove è tutto vero. Racconta delle donne terrorizzate dal proprio cattivo odore a cui spiega che esistono candele profumate che si possono mangiare.

sex toys 2

Basta meno di un minuto

Suggerisce l’acquisto di un sex toys a onde per massaggio clitorideo che in gergo chiamano “mai più senza” e che aiuta la donna a raggiungere l’orgasmo in meno di 60 secondi. E conclude: «Uno dei sex toys per coppia più venduto al mondo è un piccolo vibratore a forma di C che va indossato prima e durante la penetrazione. Oltre al telecomando esiste la versione con un app che può essere usata in ogni parte del mondo. Puoi giocare con il partner anche se non c’è o è a Pechino». Dalla Cina con Furore, l’urlo di Sara terrorizza l’Occidente.

jane alexander 7

L’ESPERTA JANE ALEXANDER

Ha dichiarato di aver pensato persino di portarseli nella Casa del GfVip, i suoi sex toys. Jane Alexander ne parla, così come di tanti altri aspetti della sessualità, nella sua rubrica video “Il punto J”, su 361webtv (www.361magazine.com)

IL PORTAFORTUNA DI MOANA

Dopo la scomparsa di Moana Pozzi, nel 1994, si sono contesi la sua eredità la madre e il marito Antonio Di Ciesco. Tra i “pezzi” della collezione, un fa

