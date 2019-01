VOLETE CAPIRE QUANTO SIETE STRESSATI? DATE UN’OCCHIATA A QUESTA ILLUSIONE OTTICA CHE PROMETTE DI "RIVELARE" IL VOSTRO LIVELLO DI STANCHEZZA E FATICA EMOTIVA - L’IMMAGINE È DIVENTATA VIRALE, MA NON È TUTTO COME SEMBRA…

DAGONEWS

illusione ottica 2

C’è un'immagine, diventata virale sui social, che promette di rivelare quanto siete stressati. Se l'immagine vi appare ferma, significa che siete calmi; se si muove leggermente, siete stressati; se, infine, si muove come una giostra, siete molto stressati.

Nonostante il test sia diventato virale, ci sono dubbi sulla sua validità. Secondo il sito web Snopes l'immagine, creata nel 2016 da Yurii Perepadia (un designer cinquantenne di Oleksandriya, in Ucraina), è basata sul lavoro di Akioshi Kitaoka, un professore di psicologia giapponese specializzato in percezione visiva e illusioni visive, ma non avrebbe nulla a che fare con il livello di stress.

illusione ottica 1