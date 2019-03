VOLETE PRENDERE LA METRO? ATAC-CATEVE! PANICO ALLA STAZIONE TERMINI PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO A UNA SCALA MOBILE- L'ENNESIMO GUASTO ARRIVA IN MOMENTO MALEDETTO PER IL TRASPORTO "UNDERGROUNG" DELLA CAPITALE: LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO STATE CHIUSE PER VARIE DISFUNZIONI TECNICHE PROPRIO ALLE SCALE MOBILI…

Da www.leggo.it

scale mobili termini

Paura tra i viaggiatori alla stazione di Roma Termini, per un principio d'incendio sviluppatosi ad una scala mobile. Intorno alle 14 di oggi pomeriggio, dal rullo metallico della struttura è cominciato ad uscire del fumo bianco unito ad un forte odore di bruciato, tra il terrore delle persone presenti in quel momento. La scala in questione, è quella che porta dalla “Galleria Gommata”, alla terrazza.

La polizia ferroviaria, ha evacuato le persone ed ha messo in sicurezza la struttura in attesa che arrivassero i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, solo tanta paura. Ancora ignote le cause, ma probabilmente potrebbe essersi trattato di un cortocircuito. La scala mobile è stata chiusa e la terrazza riaperta dopo il cessato allarme. L' ennesimo guasto arriva in momento drammatico, quasi maledetto per il trasporto "undergroung" della Capitale, quando le stazioni di Repubblica, Barberini e Spagna della linea A della metropolitana sono state chiuse per varie disfunzioni tecniche proprio alle scale mobili.

roma crolla scala mobile in metro 9 roma crolla scala mobile in metro 3 roma crolla scala mobile in metro 7 roma crolla scala mobile in metro 1