VOLETE SAPERE COM’ERANO ARNOLD SCHWARZENEGGER E CATHERINE ZETA-JONES PRIMA DI DIVENTARE STAR DEL CINEMA? GUARDATE QUESTE FOTO SCATTATE DAL FOTOGRAFO DI FAMA MONDIALE JOHN STODDART, NOTO TRA L’ALTRO PER AVER IMMORTALATO GRANDI ATTORI AGLI ALBORI DELLA LORO CARRIERA

DAGONEWS

martin scorcese

Una serie di scatti in bianco e nero di John Stoddart è appena stata esposta a Londra. Il fotografo di fama mondiale è noto per aver immortalato diverse celebrità agli albori della loro carriera, e per il suo lavoro è stato annoverato tra i 100 fotografi più influenti del secolo.

Tra gli scatti che lo hanno reso celebre c’è quello di Catherine Zeta-Jones in una posa sensuale. In un altro scatto un giovanissimo Hugh Grant.

tilda swinton daniel craig catherine zeta jones hugh grant arnold schwarzenegger anthony hopkins jeremy irons izabella scorupco mel gibson 1990 john hurt 1988 gina bellman nuda per stoddart elizabeth hurley nuda per stoddart catherine zeta jones posa per stoddart 1992 jane march bond girl famke janssen per stoddart pierce brosnan