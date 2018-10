VOLETE SAPERE COME POSTARE FOTO HOT SUI SOCIAL SENZA ESSERE CENSURATI? CHIEDETELO ALLE STAR DI INSTAGRAM CHE RIESCONO A PUBBLICARE FOTO A LUCI ROSSE ADOTTANDO PICCOLI STRATAGEMMI PER INGANNARE LA CENSURA BACCHETTONA – ALCUNI TRUCCHETTI PER RIUSCIRE A PUBBLICARE FOTO COME LA BOMBA SEXY EMILY RATAJKOWSKI... (FOTOGALLERY HOT)

Da "style.corriere.it"

rita ora e amica

Postare la propria foto senza veli? Sui social è vietato, pena l’eliminazione dello scatto da parte di chi controlla che le policy di pubblicazione vengano rispettate. Ci sono star, però, che riescono ad aggirare la censura.

Come? Con diversi stratagemmi: facendosi fotografare in una vasca da bagno traboccante di schiuma, per esempio, oppure assumendo una posizione frontale a “X”, con le gambe e le braccia incrociate per coprire le parti intime.

O ancora di profilo, valorizzando la sinuosità del corpo senza però far vedere nulla che il regolamento vieti. A volte le celebrity ricorrono a piccoli trucchi in post produzione, come l’aggiunta di un fiorellino o uno smiley proprio lì, per rispettare le linee guida condividendo comunque un’immagine da migliaia di like che sarebbe altrimenti proibita.

kim kardashian 4

Maestra in questo è sicuramente Emily Ratajkowski, che nonostante abbia il profilo pieno di nudi, i censori di Instagram sembrano non essersene ancora accorti.

E lo stesso si può dire di Kim Kardashian, che spesso usa i suoi social per rilanciare posati d’autore, come l’ultimo realizzato da David La Chapelle per pubblicizzare i prodotti di una linea di cosmetici. Guardare per credere!

cara delavingne kim kardashian 2 britney spears