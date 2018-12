DAGONEWS

Nessuno è corso a fermarlo. Nessuno gli ha impedito di lanciarsi in quell’impresa folle. Nemmeno sua madre che, secondo alcuni giornali ucraini, era sotto quel palazzo a incoraggiare il figlio 15enne, Bogdan Firsov, a saltare nel vuoto affidandosi esclusivamente a un paracadute rudimentale fatto in casa.

Un appuntamento con la morte al quale hanno assistito in molti senza muovere un dito. Anzi. E chi ha mosso una mano l’ha fatto solo per prendere il cellulare e filmare la scena. È una tragedia che si poteva evitare quella che ha sconvolto la città di Makiivka, in Ucraina, dove un ragazzino si è lanciato da un grattacielo ed è morto dopo che il paracadute non si è aperto.

Come si vede nelle immagini girate da alcuni testimoni, Bogdan si è lanciato nel vuoto dal quattordicesimo piano ed è finito per schiantarsi al suolo. Nemmeno la protezione per ammorbidire la caduta è riuscita a salvarlo.

«C'era una folla di persone e nessuno ha cercato di fermarlo - ha detto un testimone - Hanno solo filmato. Le persone hanno perso la loro umanità e ogni forma di buon senso».

Secondo quanto riporta il giornale Fakti, il punto più basso dal quale è consigliabile lanciarsi con un paracadute deve essere a 70 metri di altezza, l’equivalente di un palazzo di 25 piani. «E anche in quel caso sarebbe stato un salto pericoloso».

