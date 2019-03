IL VOLTO DELLA FOLLIA – LE INQUIETANTI IMMAGINI DELLE DONNE RINCHIUSE IN UN MANICOMIO LONDINESE ALL'INIZIO DEL ‘900 – ALCUNE SIGNORE AVEVANO REALI PROBLEMI MENTALI, MENTRE ALTRE SONO STATE INTERNATE CONTRO LA LORO VOLONTÀ PER MOTIVI DISCUTIBILI: C’ERA CHI ERA STATA RINCHIUSA DOPO ESSERSI RIBELLATA ALLA SCAPPATELLA DEL MARITO E…

Questi inquietanti ritratti mostrano i volti delle donne rinchiuse in un manicomio londinese all'inizio del XX secolo: le immagini sono di varie donne considerate "pazze" e che sono state ricoverate al Croydon Mental Hospital nel sud di Londra tra il 1909 e il 1912.

Ma mentre alcune foto mostrano le facce di donne con reali problemi mentali, altre sono state rinchiuse contro la loro volontà per motivi discutibili. Tra queste Ingrid Schwitzguebel, una 37enne fatta rinchiudere dal marito perché amava fare shopping e andare troppo spesso al teatro.

Altre erano state rinchiuse semplicemente per aver scoperto le scappatelle dei mariti e per aver provato ad attaccarli con delle spille, altre ancora per aver rifiutato di sposarsi: una ragazza, in particolare, era stata portata all’ospedale psichiatrico solo perché non aveva voluto convolare a nozze con un cugino.

Il Croydon Mental Hospital è stato aperto nel 1903 ed è stata il primo istituto a essere definito “ospedale psichiatrico” e non più manicomio.

