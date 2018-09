28 set 2018 16:55

''ABBIAMO LANCIATO IL GUANTO DI SFIDA ALLA VECCHIA EUROPA. ORA DOBBIAMO VINCERE LA GUERRA, PERCHÉ GUERRA SARÀ''. QUESTO HA SCRITTO IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI PAOLO SAVONA A DANIELE LAZZERI (DIRETTORE DE 'IL NODIO DI GORDIO') - INSOMMA MATTARELLA LO HA BOCCIATO COME MINISTRO DELL'ECONOMIA MA IL RISULTATO NON CAMBIA: ''CON LA FORTE VOLONTÀ POLITICA'' DI SALVINI E DI MAIO ALLA FINE è PASSATA LA MANOVRA 'SAVONIANA'