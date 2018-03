come si trucca il voto all estero filippo roma per le iene 9

DAGONEWS

''Ecco come stanno truccando le elezioni'' - 3000 schede truccate: ''le Iene'' stasera manderanno in onda il servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti che scoperchiano il sistema per corrompere il voto degli italiani all'estero. In una tipografia di Colonia arriva una persona dalla Svizzera che lavora per uno dei politici candidati nelle liste degli italiani all'estero e che vuole comprare migliaia di schede elettorali.

come si trucca il voto all estero filippo roma per le iene 8

Il "cacciatore di plichi" (figura già vista nei servizi precedenti di Filippo Roma) è un truffatore che sottrae le schede ancora da compilare prima che arrivino agli italiani residenti in altri paesi, soprattutto in Europa. C'è chi s'infila nelle cassette delle lettere, chi rovista nella spazzatura, chi cerca di intercettare i postini o i corrieri che le distribuiscono, e chi cerca di arrivare alla fonte, alla tipografia o addirittura al consolato.

come si trucca il voto all estero filippo roma per le iene 7

Il cacciatore di plichi in questo servizio sostiene che sarebbero stati corrotti anche i consolati e le tipografie, per poter comprare migliaia di schede elettorali. Mostra un sacco pieno di plichi provenienti dai consolati di Monaco di Baviera, Colonia, Francoforte...

Un parlamentare per essere eletto nelle circoscrizioni Estero ha bisogno di 7-10mila voti. Dunque il bottino di 3mila schede scovato dalle ''Iene'' può cambiare il risultato di queste elezioni. Se pensate che sono 6 i senatori eletti in queste circoscrizioni, e che nella legislatura appena conclusa il governo si reggeva per una decina di voti di Verdini e soci, capirete il valore politico che può avere una simile truffa...

