''KYENGE ORANGO'': CALDEROLI CONDANNATO A 18 MESI, CON AGGRAVANTE RAZZIALE, PER LE FRASI SULL'EX MINISTRA. CHE ESULTA: ''IL RAZZISMO LA PAGA CARA'' - MA QUESTA STORIA CHE RISALE AL 2013 NON DICE NULLA DI QUELLO CHE È SUCCESSO DOPO: LA MACUMBA A CALDEROLI DEL PADRE DELLA VISPA CECILE, IL LEGHISTA CHE ORMAI PENTITO DIVENTA PADRE COSTITUENTE E SCRIVE LA RIFORMA CON LA BOSCHI (E POI VIENE SALVATO DAL PD IN SENATO)

INSULTI A KYENGE: CALDEROLI CONDANNATO A 18 MESI

(ANSA) - È stato condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l'aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto Calderoli, a processo a Bergamo - dove vive - per aver dato dell'orango all'ex ministro del governo Letta Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio. L'ex ministro non si è costituita parte civile e non sono previsti risarcimenti di natura economica.

KYENGE, ABBIAMO VINTO UN'ALTRA VOLTA, RAZZISMO LA PAGA CARA

STRETTA DI MANO TRA CALDEROLI E KYENGE

(ANSA) - "Abbiamo vinto un'altra volta. Evviva evviva evviva. Il razzismo la paga cara: Roberto Calderoli condannato in primo grado ad un anno e sei mesi per avermi rivolto insulti razzisti". Così', sulla sua pagina Facebook, l'europarlamentare del Pd e ex ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge commenta la decisione del Tribunale di Bergamo riguardo le parole dell'ex ministro leghista che, nel 2013 la aveva paragonata a un orango.

"Anche se si tratta del primo grado di giudizio, e anche se la pena è sospesa - si legge - è una sentenza incoraggiante per tutti quelli che si battono contro il razzismo. Perciò esprimo la mia soddisfazione per questa vicenda: non solo per questioni personali, ma anche perché la decisione del Tribunale di Bergamo conferma che il razzismo si può e si deve combattere per vie legali, oltre che civili, civiche e politiche".

IL PADRE DI CECILE KYENGE CON LA FOTO DI CALDEROLI

26 agosto 2014

