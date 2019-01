''NON HO INSULTATO NESSUNO'' - GRILLO A 'STASERA ITALIA' TORNA SULL'INTERVENTO A OXFORD: ''CI SIAMO SCAMBIATI DELLE DISINFORMAZIONI CHE LORO HANNO SU DI NOI E NOI CHE ABBIAMO SU DI LORO. PENSO DI AVER DATO UNA BUONA IMPRESSIONE''. ''RAPPORTI CON SALVINI? NON NE HO. NON SONO PIÙ IL CAPO POLITICO. IO HO RAPPORTI SOLO ELEVATI, ESSENDO…''

beppe grillo a oxford 2

Beppe Grillo a Stasera Italia (in onda alle 20.30 su Retequattro) torna sul suo intervento a Oxford, fortemente contestato dagli studenti del prestigioso ateneo inglese. "Ci siamo scambiati delle disinformazioni che loro hanno su di noi e noi che abbiamo su di loro. Penso di aver dato una buona impressione". Il comico nega di aver insultato gli italiani che hanno lasciato il Paese per motivi di studio o lavoro: "Non ho attaccato nessuno. Nessun insulto".

Sulla sua presenza in Inghilterra in tempi di Brexit, "qui stiamo assistendo a qualcosa di straordinario", spiega chiedendosi poi: "Il senso della democrazia che cos'è?". Sui suoi rapporti con il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma perentorio: "Io non ne ho rapporti. Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l’elevato".

