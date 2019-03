L'UNICA VITTORIA DI CUI PUÒ VANTARSI RENZI: QUELLA SULLA BILANCIA - ''HO PERSO DIECI CHILI''. E ANCHE QUESTO TRAGUARDO DEL GIROVITA DIVENTA UNA NARRAZIONE RENZIANA CHE SI INCROCIA CON LA 'SFIDA DELLE PRIMARIE', LE MARATONE A FIRENZE E UNA 'BATTAGLIA' CHE CONTINUA…

Da www.quotidiano.net

Grande vittoria per Matteo Renzi. Nulla a che vedere con la politica, però: qui si parla di dieta, e l'ex premier e ex segretario Pd ha di che esultare, in vista dell'estate e della prova costume. E' calato la bellezza di 10 chili tondi tondi. Un traguardo che celebra su Instagram con tanto di prova (la foto della bilancia) e commento: "Uno dei miei obiettivi del 2019 era tornare a un peso forma accettabile dopo aver superato i 90 kg. Quando nel 2012 ho iniziato la sfida delle primarie venivo da due maratone a Firenze e pesavo 81kg. La mia battaglia contro la bilancia continua ma oggi, per la prima volta dopo sette anni, torno sotto quel peso. Devo assolutamente festeggiare con un po' di carboidrati". E aggiunge: "Buon pranzo domenicale a tutti!".

LA BILANCIA DI MATTEO RENZI

la forma fisica di matteo renzi 6 la forma fisica di matteo renzi 3 la forma fisica di matteo renzi 1 la forma fisica di matteo renzi 5 la forma fisica di matteo renzi 4 RENZI PANCETTA RENZI PANCIA 3 RENZI PANCIA 2 Matteo Renzi