ALDO GRASSO INFIOCINA IL VIDEO DELLA “DISCESA IN CAMPO” DEL TANDEM ASCANI-GIACHETTI: “TELECAMERA STORTA, INQUADRATURA INCERTA, RECITAZIONE DOPOCAPOLAVORISTICA. VA BENE LA SCOSSA, MA INTANTO BISOGNEREBBE CERCARE DI NON PRENDERLA - IL GESTO DISPERATO E FOLLE DEL TICKET SUSCITA SIMPATIA. IN POLITICA, CHI VINCE DIVENTA BEN PRESTO ANTIPATICO E SI MACCHIA DI TUTTE LE COLPE. SICURO, PERÒ, CHE GLI SCONFITTI SIANO INNOCENTI?”

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

giachetti e ascani si candidano al congresso pd 1

«Ci mettiamo la faccia e ci candidiamo insieme per dare una scossa agli altri che non si riconoscono nelle altre candidature». Così Roberto «Dumbo» Giachetti ha annunciato, seduto su un divanetto con Anna Ascani, il ticket creato in zona Cesarini da una parte dei renziani in vista del Congresso Pd. Va bene la scossa, ma intanto bisognerebbe cercare di non prenderla. Il video con il quale annunciano l' inedito ticket è puro dadaismo involontario: telecamera storta, inquadratura incerta, recitazione dopocapolavoristica.

giachetti e ascani si candidano al congresso pd 2

Il modo in cui la coppia ha deciso di candidarsi è quanto rimane della formidabile retorica renziana? I resti di quello che fu uno dei più brillanti armamentari comunicativi risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza? Non sarebbe stato meglio candidare la sola Ascani, proponendo finalmente una donna?

giachetti e ascani si candidano al congresso pd 5

Come mai Renzi proprio in questi giorni si propone come divulgatore televisivo? Quando ci si pone troppe domande, significa che non ci sono risposte, visto che è impossibile essere renziani senza Renzi. E Renzi non c'è, Renzi sta a guardare, Renzi pensa forse a un suo partito. Il gesto disperato e folle del ticket suscita simpatia. In politica, chi vince diventa ben presto antipatico e si macchia di tutte le colpe. Sicuro, però, che gli sconfitti siano innocenti?