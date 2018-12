AMERICA FATTA A MAGLIE – VIDEO REGALINO DI NATALE DALLA CASA BIANCA: TRUMP METTE INSIEME UN PO’ DI PROVE PER RICORDARE CHE SULL’IMMIGRAZIONE E SUL MURO AL CONFINE COL MESSICO NESSUNO PUÒ DICHIARARSI VERGINE – MEN CHE MENO POSSONO FARLO I LEADER DEMOCRATICI, CHE IN PASSATO PARLAVANO COME LUI: ECCO COSA DICEVANO HILLARY CLINTON, BARACK OBAMA E CHUCK SCHUMER…

Maria Giovanna Maglie per “Dagospia”

Video regalino di Natale dalla Casa Bianca. Già Donald Trump aveva rumorosamente segnalato i dissensi e il confronto acceso con i leader democratici di Capitol Hill, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, in un incontro di qualche giorno fa, opportunamente ripreso dalle telecamere Ora ha fatto mettere insieme un po' di prove per ricordare che sull'immigrazione e sul famoso Muro al confine col Messico nessuno può vantare una verginità che non ha.

In particolare non i leader Democratici che ora si indignano e addirittura parlano di frontiere aperte, ma in passato, quando comandavano e governano, usavano un linguaggio simile a quello di Trump.Così ci sono video dichiarazioni di Hillary Clinton, di Barack Obama, di Chuck Schumer, a ricordare che la storia del muro e antica e ricca di ipocrisia.

Chiunque sia stato almeno una volta alla frontiera col Messico sia in California che in Texas sa che il muro al confine col Messico gia’ c'è. Era necessario costruire una forma di frontiera un po' più facile da controllare e lo decise la presidenza Clinton nel 1994 che ne fece costruire una parte; poi nel 2006 W Bush ando’ avanti approvando il Secure fence act, e, giusto per la cronaca, 25 senatori democratici approvarono quel tipo di frontiera rinforzata da muro, e tra costoro brillano Hillary Rodham Clinton and Barack Obama.

harvey weinstein chuck schumer

Il muro che Trump ha in mente ostinatamente e che è stata una delle promesse principali di campagna elettorale proseguirà fino a non avere alcun buco e sarà rafforzato a quanto pare da 5-6000 agenti di polizia di frontiera in più. È un costo molto alto, si parla addirittura di 10 miliardi di dollari, ed è montata una gran polemica in campagna elettorale su chi dovesse pagare, Trump era deciso a farlo pagare ai messicani, i messicani indignati hanno montato una gran propaganda come se muro non ci fosse mai stato e ora il passaggio sia del tipo “prego si accomodi”.

Invece non è così, alla frontiera col Messico gli indocumentados muoiono e quando non muoiono e riescono a entrare hanno pagato cifre altr ai Coyotes che organizzano il passaggio, ad agenti di polizia di frontiera corrotti messicani.

Si parla di un giro d'affari di miliardi di dollari, incrementato dal narcotraffico, in mezzo passa veramente di tutto, dei poveri cristi in cerca di fortuna, dagli stagionali che vanno a lavorare nelle farm della California, delinquenti incalliti e terroristi a manovalanza per il crimine nel Paese di approdo.

