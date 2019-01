AMERICA FATTA A MAGLIE – A WASHINGTON SI FANNO I DISPETTI PER LO SHUTDOWN, MA C’È CHI È PIÙ BRAVO, O HA PIÙ POTERE, E LO USA. TRUMP RUBA A NANCY PELOSI I SOLDI PER LA MERENDA E POI SE LA MANGIA: MENTRE LA SPEAKER E 40 PERSONE STAVANO PER PARTIRE PER BRUXELLES, È ARRIVATO IL DIVIETO DEL PRESIDENTE DI DECOLLARE – LEI VUOLE VIETARE IL DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE? E LUI PREPARA IL GRAN COLPO DI TEATRO

Maria Giovanna Maglie per Dagospia

nancy pelosi copia

A Washington si fanno i dispetti, ma c'è chi è più bravo o forse ha più potere semplicemente, e lo usa. Cerchi di impedirmi con la scusa dello shutdown, la chiusura degli uffici federali per mancanza di budget, di tenere il mio discorso sullo Stato dell'Unione? Bene, io ti impedisco di partire per una missione in Europa e Medio Oriente col tuo gigantesco staff di accompagnatori, con la stessa scusa, lo shutdown. Sono il Presidente, lo posso fare.

Su Fox News Greg Gutfeld la racconta così: Trump ruba alla Pelosi i soldi per la merenda, e poi se la mangia. Tradotto in realtà significa che mentre la Pelosi e una delegazione di 40 persone stavano per partire con l'aereo militare per Bruxelles in missione internazionale, è arrivato il divieto del presidente di decollare.

DONALD TRUMP NANCY PELOSI

Sorry to inform her, spiacente di informarla che il viaggio è cancellato o almeno posposto, c'è lo shutdown in corso, e “due to the shutdown”, scrive il presidente,” dispiace doverla informare che il suo viaggio a Bruxelles, Egitto, Afghanistan, è rinviato. Fisseremo di nuovo la vostra gita di una settimana quando lo shutdown sarà concluso. In considerazione del fatto che circa 800 mila grandi lavoratori americani non vengono pagati, sono certo che converrà che rinviare impegni di pubbliche relazioni sia del tutto appropriato. Penso anche che durante questo periodo sarebbe meglio per lei stare a Washington a negoziare con me unendosi al grande movimento per la sicurezza dei confini. Naturalmente se invece vuole ugualmente fare il suo viaggio con volo commerciale è nel suo diritto”.

nancy pelosi

Conclusione, il viaggio non si fa, ufficialmente come ha protestato Il portavoce della speaker, perché ci sono a questo punto ragioni di sicurezza che lo impediscono, visto che il presidente ha rivelato le destinazioni, in realtà perché Nancy Pelosi, detta l'imperatrice, a spese non dello Stato e senza cerimoniale adeguato non si muove mai. Resta a casa schiumando di rabbia, per Trump uno pari e palla al centro.

TRUMP OFFRE HAMBURGER A TUTTI

Però l’ offensiva, l’'ultima della serie, è partita dalla Camera e dalla speaker, Nancy Pelosi. Ma come, nella guerra senza tregua a Trump adesso facciamo fuori anche il rituale del discorso annuale sullo Stato dell'Unione, uno di quei momenti topici della democrazia americana e della sua rappresentazione istituzionale e mediatica alla quale mai un presidente potrebbe rinunciare?

Hanno deciso di provarci i democratici americani, tornati in maggioranza alla Camera Bassa, ci prova più di tutti Nancy Pelosi, la speaker, che si era nascosta dietro ragioni di opportunità di sicurezza, che sarebbero messe in discussione dallo shutdown, per chiedere un rinvio.

Trump naturalmente non ci sta e manda a dire che la sicurezza è garantita, e a questo punto Nancy Pelosi si scopre, dichiara in diretta che della sicurezza non gliene importa niente, che le ragioni di opportunità sono politiche.

NANCY PELOSI CHUCK SCHUMER

Ti credo, il discorso sullo Stato dell'Unione, ogni anno alla fine di gennaio, e Trump lo farebbe per la seconda volta perché in carica come presidente è entrato alla fine di gennaio del 2017, è un'opportunità unica per il presidente di fare un bilancio dell'anno passato e di tutte le promesse e le sfide dell'agenda per l'anno a venire. Lo seguono tutti in tv, perché è anche ammantato di un cerimoniale tradizionale e sontuoso molto apprezzato. Riunite le Camere, presenti gli alti gradi militari, i giudici della Corte suprema, i familiari del presidente e del vicepresidente, il quale presiede, gli eroi e gli ospiti d'onore decisi dal presidente, il quale entra acclamato come un monarca, e tiene un discorso lungo e incontrastato, se non per un contro discorso che viene affidato a un esponente ritenuto abbastanza brillante dell'opposizione.

Seguono anche assemblee, Focus group, intera serata di dibattiti, ma a dominare la scena è più o meno incontrastato il presidente degli Stati Uniti. Non a caso i democratici suggeriscono che, se proprio vuole tenere il suo discorso, Donald Trump lo faccia per iscritto o dall'Ufficio Ovale, togliendo così solennità all'evento.

TRUMP STATO UNIONE 1

Il quale quest'anno userebbe o userà l'occasione per difendere le sue ragioni sui fondi mancati alla costruzione del muro di confine con il Messico, a causa dei quali fondi mancati, la finanziaria non è stata approvata e c'è una chiusura sia pur parziale di tutti gli uffici federali con blocco degli stipendi da quasi un mese. Lo shutdown è meno raro di quanto non si possa credere, certo così lungo non è mai stato, è la prima volta.

È anche la prima volta che uno shutdown coincide col discorso annuale, quindi non ha molto senso il discorso che fa la Pelosi quando sostiene che in passato non si è mai fatto un discorso sullo stato dell'Unione in circostanza di shutdown.

nancy pelosi

La verità è che intendono in tutti i modi evitare che Trump si rivolga a loro e li accusi obbligandoli a starsene seduti ad ascoltarlo, mentre repubblicani e pubblico applaudono alzandosi in piedi. La sfida è seria, Trump non sembra avere alcuna intenzione di subire. Il suo stile, in giornate difficili nelle quali anche esplicitamente tra i democratici viene fuori l'idea di proporre un impeachment, che è destinato a fallire per questioni di prove e di numeri mancanti, ma pur sempre una grande rottura di scatole, è quello della festa ricevimento appena organizzato per i Clemson Tigers, la squadra di football che ha appena vinto il campionato nazionale, in assenza di cuochi, camerieri e il personale dei ricevimenti.

TRUMP STATO UNIONE 2

Big Macs, Whoppers, French fries,hot dog, pizza Hut,Il meglio del cibo americano, lo ha definito lui, o del cibo spazzatura, servito però nelle preziose porcellane e argenti della Casa Bianca..

Trump ha pagato per tutti, ha convocato l'intero staff oltre agli atleti ospiti d'onore, ha mangiato di gusto con loro spiegando che ha preferito il junkfood che amano gli americani al tofu e germogli di soia che la first lady avrebbe sicuramente imposto se chiamata a collaborare. Si diverte? Sembra di sì. E’ un pazzo? Punti di vista.

DONALD TRUMP MURO

Ora si attende un colpo di teatro sul discorso. I senatori repubblicani hanno invitato il presidente a spostarsi al Senato e tenerlo lì, sfidando i democratici dei due rami a partecipare o disertare l’'importante appuntamento

Tra le tentazioni di Trump ci sarebbe anche un gesto più clamoroso, per esempio andare in un qualche stadio gigantesco dii una città americana e parlare da lì, ricordando a tutti che lui è il presidente perché eletto dal popolo, non da Nancy. Potrebbe mostrare il carico di droga da 22 milioni appena sequestrato in passaggio Dal Rio grande, dove il muro è da costruire.

DONALD TRUMP IN TEXAS RIO GRANDE

Sulla fattibilità della sua costruzione completa, circolano molte leggende. E’ certamente un'opera difficile, in passato un pezzo alla volta Ci hanno lavorato anche presidenti democratici, una iniziativa oggi rinnegato. le cose stanno così, mi faccio aiutare da Jaime Manca Graziadei, sempre adeguatamente informato.

Il confine con il Messico è in totale di 1954 miglia. 600 di queste sono gia' "difese" da molti anni da un "muro" (in molte parti barriere di lunghe stecche di ferro) fatiscenti in molti punti e poco alte e che quindi necessitano di allungamenti e rifacimenti.

donald trump muro con il messico

In parte ciò sta già accadendo con i fondi già a disposizione. In aggiunta i responsabili e gli esperti hanno negli anni consigliato di estendere questo tipo di "difesa" del confine per altre 200 miglia circa per un totale quindi di 800 miglia dato che in molti punti le barriere si interrompono con semplici distese di filo spinato ed in altri punti lasciando il confine totalmente aperto.

Il resto è costituito da zone relativamente inaccessibli, montagne, colline, canyons, fiumi (il Rio Grande è largo in alcuni punti 50 metri ed è attraversato ogni giorno da illegali con semplici barchette, in molti casi semplicemente a nuoto) e quindi controllabili con altri sistemi, droni, telecamere, personale aggiuntivo, mezzi e quant'altro.

Su questo verte la discussione che ha portato alla non approvazione del budget è allo shutdown degli uffici federali . comune di immondizia e dispetti politici