Il caos dei trasporti condizionerà il risultato elettorale... ennesimo motivo per rimpiangere la prima repubblica: si votava fra maggio e giugno, dopo avere ascoltato le piazze, con i treni che ti portavano al seggio, le autostrade aperte... i rottamatori pensano di essere dei gran furbi e invece...

ANCORA NEVE A MILANO, DISAGI IN LIGURIA ANCHE PER ROVESCI DI PIOGGIA. PERICOLO VALANGHE SULLE ALPI

Paolo Virtuani per www.corriere.it

neve venezia

Poco prima delle 10 ha ripreso a nevicare a grandi falde a Milano, neve anche a Torino e in tutto il Nord-Ovest. Nella prima mattinata era stato chiuso il tratto della A1 tra Piacenza-Terre Canossa in direzione di Bologna a causa della pioggia gelata, in seguito è stato riaperto. Stessa situazione sulla A26 tra Genova e Alessandria in entrambe le direzioni per ghiaccio. Autostrade per l’Italia comunica che le decisioni sono state prese per permettere l’intervento dei mezzi spargisale. È tornata regolare, invece, la circolazione ferroviaria che venerdì era stata paralizzata sulle tratte Genova-Savona, Genova-Torino e Genova-Milano. Disagi nell’Alessandrino con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: ritardi di 70 minuti per un treno diretto a Torino e cancellato un convoglio.

neve torino

Allerta gialla in Liguria

In Liguria continua la fase di maltempo di stampo invernale che interessa buona parte della regione. La Protezione Civile ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal e prolungata fino alle 18 di oggi di livello giallo, il primo. In particolare è colpita la zona di Cairo Montenotte, Millesimo e Altare. Le precipitazioni continueranno fino a sera anche sotto forma di rovescio o temporale.

Pericolo valanghe

Sull’Abetone, nell’Appennino tosco-emiliano, sono segnalati 3 metri di neve. Sulle Alpi in Valle d’Aosta, Lombardia, Alto Adige, Alpi Giulie in Friuli-Venezia Giulia e sulla dorsale appenninica fino in Abruzzo c’è un marcato pericolo di valanghe, di liv ello 3 su una scala di 5, a causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, che non si sono ancora assestate, e per il previsto rialzo termico previsto per domenica. Sulle Dolomiti e in Trentino pericolo a livello 2. Il livello sale a 4 (pericolo forte) sulle Alpi Marittime e Cozie in Piemonte e sulle Alpi liguri

neve sull autostrada del sole

Previsioni

Al Nord nuovo peggioramento con neve anche in pianura, ma in serata è previsto un miglioramento con temperature stabili e massime comprese tra 2 e 6, secondo 3bmeteo. Al Centro tempo perturbato con piogge diffuse e temporali, neve sopra i 1.300 metri. Al Sud inizialmente discreto o variabile, peggiora però in giornata con temporali in arrivo soprattutto sul versante tirrenico. Palermo nella notte è stata registrata una temperatura minima di 15 gradi.

neve cinque terre

Domenica

Al Nord inizialmente soleggiato, con possibile nebbia in pianura. Dal pomeriggio tempo in peggioramento da Ovest con pioggia e neve sopra gli 800-1000 metri. Temperature in aumento: massime tra 6 e 11. Al Centro piovoso in Sardegna, nubi in aumento altrove con piogge in serata sull’area tirrenica, specie in Toscana. Al Sud giornata discreta o variabile, ma peggiora nel pomeriggio con piogge sul versante tirrenico in estensione a quello adriatico.

