BERGOGLIO E PREGIUDIZIO – PAPA FRANCESCO TOGLIE L’INCARICO A PADRE GEORG E COMMISSARIA IL CORO DELLA SISTINA – L’INCHIESTA DELLA SANTA SEDE SULL’ATTIVITÀ DEL MAESTRO PALOMBELLA: I MALTRATTAMENTI DEI “PUERI CANTORES” E I SOLDI DIROTTATI SU DUE CONTI SEGRETI - MA PERCHÉ L'UNICO A ESSERE TAGLIATO FUORI È L’EX SEGRETARIO PARTICOLARE DI RATZINGER?

Commissariamento del coro della Sistina e «avviso» a monsignor Georg Gänswein, prefetto della casa Pontificia che fino a ieri era ne era il responsabile. È questo il messaggio inviato da papa Francesco con la sua lettera «Motu Proprio» che «inserisce nell' Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, la Cappella Musicale» e ne affida la responsabilità a monsignor Guido Marini.

Una decisione comunicata ieri mattina, mentre arriva a una nuova svolta l' inchiesta avviata dalla Santa Sede proprio sull' attività del maestro del coro Massimo Palombella. L' indagine si muove su due filoni: i maltrattamenti dei «pueri cantores» e la sparizione dei soldi dirottati su due conti segreti. E ha avuto eco mondiale con la pubblicazione delle foto dei cantori travestiti da donne e circondati dalle star di Hollywood alla festa del Metropolitan Museum di New York, celebrata nel maggio scorso. Ora sembra arrivata la resa dei conti e nelle prossime settimane il primo a pagare potrebbe essere lo stesso monsignor Georg con la destinazione ad un altro incarico.

Negli ultimi giorni l' ufficio del promotore di giustizia ha convocato come testimoni alcuni cantori, ma anche dipendenti che si sono occupati della gestione amministrativa del coro. L' inchiesta riguarda le denunce contro Palombella per aver gridato e insultato i «pueri», che cantano durante le celebrazioni del Papa in San Pietro. Ma anche le migliaia di euro depositate sui conti aperti nel 2013 presso banca Finnat.

Qualche mese fa era stato proprio padre Georg a ricevere una relazione coperta dal segreto che denunciava una gestione incontrollata dei fondi. Copia del testo era stata inviata anche al segretario di Stato Pietro Parolin dal nunzio apostolico Mario Giordana che aveva svolto gli accertamenti interni. Le verifiche compiute sinora hanno dimostrato che una parte dei fondi è stata trasferita fuori dalle Mura da Palombella e dal direttore amministrativo Michelangelo Nardella senza che ci fosse l' autorizzazione.

E per questo entrambi sono stati indagati per riciclaggio, peculato e truffa aggravata.

Nardella è stato sospeso, mentre Palombella risulta ancora il maestro del coro.

Nei giorni scorsi avrebbe avuto diversi incontri con il pontefice e la sua sostituzione appariva imminente, ma poi lui stesso avrebbe raccontato di aver ricevuto rassicurazioni dal papa sulla riconferma.

A monsignor Marini il Papa ha affidato «il compito di guidare tutte le attività e gli ambiti liturgico, pastorale, spirituale, artistico ed educativo della Cappella». Ed evidentemente per marcare la distanza da quanto accaduto sinora ha scelto monsignor Guido Pozzo come responsabile «della specifica cura dell' amministrazione economica della Cappella».

Una scelta che taglia fuori monsignor Gänswein ma tiene Palombella, nonostante l' inchiesta e le polemiche che ne sono seguite. E proprio per questo protesta l' avvocato Laura Sgrò che difende Nardella: «Da sei mesi il mio assistito risulta indagato in un procedimento di cui non abbiamo informazione alcuna, in quanto il diritto vaticano in questa fase non consente l' accesso agli atti. Le uniche cose certe che sappiamo è che Nardella è sospeso cautelativamente dal maggio scorso, cioè da ben otto mesi, dal suo incarico e dall' accesso al suo ufficio per un procedimento disciplinare che nulla ha a che vedere con i fatti che gli sono stati contestati dal Tribunale Vaticano.

