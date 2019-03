BERLUSCONI CE L’HA FATTA: È ARRIVATO IN QUESTE ORE L’OK DI SALVINI AD ALBERTO CIRIO. SARÀ LUI IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PIEMONTE – A SBLOCCARE LA SITUAZIONE È STATA UNA TELEFONATA RIPARATRICE CON IL "CAPITONE" – IL CAV VUOLE FARE LE COSE IN GRANDE E STA PENSANDO A UN RESTYLING DEL LOGO DI “FARSA ITALIA”, ANCHE SE LA FAMIGLIA E IL MONDO MEDIASET VOGLIONO ANCORA CHE RINUNCI ALLA CANDIDATURA ALLE EUROPEE…

Marco Antonellis per Dagospia

Silvio Berlusconi (per una volta) ce l'ha fatta: sarà il suo Alberto Cirio il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Piemonte. A quanto trapela da ambienti forzisti la decisione sarebbe stata presa nelle scorse ore dopo un ultimo giro di consultazioni telefoniche tra i leader di Centrodestra. In particolare, a quanto si apprende, sarebbe stata una telefonata tra Berlusconi e Salvini nei giorni scorsi a sbloccare la situazione. Insomma, ancora una volta il Capitano leghista rinuncia alla corsa in solitaria e si affida all'usato sicuro, almeno a livello locale.

Nel frattempo, il Cavaliere per fare le cose in grande, sta pensando anche ad un restyling grafico del simbolo di Forza Italia. Già domani in occasione dell'Assemblea Nazionale, spiegano dal partito, potrebbe essere lanciato il nuovo logo con il quale presentarsi alle prossime elezioni europee.

Insomma, Berlusconi domani a Roma vuole mostrarsi al meglio: la "mission" è quella di rimanere a galla in Europa (obiettivo 10%) per ritagliarsi lo spazio di grande mediatore tra l'establishment europeo e Matteo Salvini. Ma non è tutto rose e fiori: in queste ore sono forti le pressioni dai familiari e dal mondo Mediaset affinché rinunci alla candidatura. Preoccupa lo stato di salute ed il rischio di un eventuale flop di Forza Italia.

