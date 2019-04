VIDEO: NON FATE VEDERE DI BATTISTA A TIM ROTH IN ''LIE TO ME'' O A QUALUNQUE ESPERTO DI COMUNICAZIONE NON VERBALE. QUANDO GLI CHIEDONO SE IL GOVERNO E' STABILE, LUI SPOSTA LO SGUARDO E DÀ UN COLPO DI TOSSE NERVOSA, DUE CHIARISSIMI SEGNI DI UNA PERSONA CHE STA MENTENDO: ''SE REGGE NON LO SO, ME LO AUGURO'' - TRAVAGLIO, IL SUO DATORE DI LAVORO: ''SI È DISAMORATO DELLA POLITICA PARLAMENTARE''. BASTANO 5 ANNI?