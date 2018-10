18 ott 2018 13:21

Da www.corriere.it salvini asino Il leader degli U2, Bono, durante l’ultimo dei quattro concerti della band irlandese al Mediolanum Forum di Milano ieri sera ha paragonato il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini al diavolo, accostandolo agli altri esponenti delle destre europee. Durante lo show il cantante interpreta un personaggio satanico ribattezzato «MacPhisto». bono macphisto milano «La mia gente sta arrivando in Europa», ha detto Bono elencando alcuni dei movimenti di destra come i Democratici svedesi di Jimmie Akesson e alludendo poi, senza nominarli, al primo ministro ungherese Viktor Orban e al Front National francese. «Per l’Italia il mio consiglio è Matteo Salvini», ha affermato Bono in versione diavolo. «Quando sembra che stai risolvendo un problema è come se tu lo stessi risolvendo», ha aggiunto la rockstar, che poi ha concluso il siparietto dicendo: «Ricordatevi, hanno tanti nomi ma hanno sempre la stessa faccia, la mia», con riferimento al proprio volto mascherato da diavolo. MATTEO SALVINI E MARINE LE PEN salvini bono macphisto 4 bono macphisto 3 SALVINI SELFIE CON L'ASINO luigi di maio matteo salvini matteo salvini (1) bono macphisto 5 bono macphisto 2 salvini latina 5 salvini latina 4 salvini latina 3 bono macphisto