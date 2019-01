boschi

«Atteggiamento spocchioso», «Parole disarmanti», «Frase stupida», «C’è tutto il fallimento del Pd», «Si calpestano gli italiani», «Non sa che cosa vuol dire povertà e disperazione». Sono alcuni dei 2.270 commenti che su Twitter Maria Elena Boschi ha ricevuto (insieme a 3.265 like) a seguito del suo post di ieri in cui ha scritto: «Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa Una vita in vacanza», in riferimento alla hit della band guidata da Lodo Guenzi classificata al secondo posto al Festival di Sanremo del 2018.

La critica dell’ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con Matteo Renzi e oggi deputata del Pd, era riferita al cosiddetto decretone varato il 17 gennaio per avviare reddito di cittadinanza e pensioni quota cento. I membri dello Stato sociale, ancora via Twitter, hanno replicato: «Noi, cara @meb, preferiamo la piena automazione o un reddito di cittadinanza vero, non l’ennesimo sussidio di disoccupazione. Venite a cena con noi invece che con i leghisti per parlare di cose realmente di sinistra». Ma soprattutto ha provocato la reazione via Facebook di Alessandro Di Battista di M5S: «L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica.

Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti. Gli italiani ormai li odiano e neppure se ne rendono conto». Nei giorni scorsi Boschi e altri esponenti del Pd di area renziana avevano partecipato all’evento organizzato dall’associazione “Fino a prova contraria”della giornalista del Foglio Annalisa Chirico, con al centro la riforma della giustizia, con posti tavola fino a 6 mila euro.

Boschi: «Manganello mediatico»

Maria Elena Boschi ha poi controreplicato a Di Battista via Facebook: «Dice che io sono radical chic perché contraria al reddito di cittadinanza. Invece andare sei mesi stipendiato dal Fatto Quotidiano, a proposito: quante borse si comprano con lo stipendio pagato dal Fatto?, in giro per il mondo a farsi selfie come lo chiamiamo? Dovete rassegnarvi: c’è anche chi non la pensa come voi. Per me il reddito di cittadinanza è un errore. Lo scrivo». Continuando: «Inizia il manganello mediatico ispirato da Dibba e dai suoi. Commenti volgari, insulti, offese. Si può ancora esprimere un’opinione o è già ufficialmente vietato dal Sacro Blog? Io nel dubbio continuo a dire la mia senza paura e senza incertezze».

A questo punto Di Battista è passato al contrattacco, direttamente sulla bacheca virtuale dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio: «Carissima Maria Elena in Centro America sono andato a lavorare, verbo sconosciuto per la figlia di un banchiere, e se non vuoi ricevere critiche certe scemenze non le scrivere su FB, sussurrale dolcemente a Briatore e Tronchetti Provera durante le cene da 6.000 euro a tavolo. Ti ricordo poi che ho restituito 260.000 euro del mio stipendio da parlamentare e 43.000 euro di assegno di fine mandato. Sai quante Birkin o Kelly da Hermes ci si comprano? Circa 32! 32, più o meno, come i voti che vi sono rimasti. A te questi 260.000 euro sono rimasti in tasca, quindi fai spazio nell’armadio!».

Di Battista, nel frattempo, aveva inoltre annunciato che domenica sarà ospite su Raiuno a Che tempo che fa. «Continuano imperterriti», ha proseguito contro il Pd l’esponente dei Cinque Stelle, «nella strada dell’arroganza. Si guardano l’ombelico, al massimo lo sguardo lo rivolgono solo verso l’ultima borsa di Hermes acquistata “per far girare l’economia” e appesa nell’armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verità è che sotto naftalina ormai ci sono loro. Conserviamoli per i posteri. Affinché i futuri uomini politici sappiano come non diventare mai».

