L'inchiesta giudiziaria sulle tangenti per la raccolta rifiuti e la conseguente polemica politica infervorano la campagna elettorale. «Ho querelato Di Maio» tuonava ieri mattina il governatore della Campania Vincenzo De Luca, padre di Roberto, che si è dimesso dalla carica di assessore comunale a Salerno dopo essere stato indagato per corruzione. «Come si vede dai video di Fanpage, Tangentopoli non è mai finita - la replica del leader del M5S Luigi Di Maio -. È allucinante, sembra di vedere Gomorra».

E intanto sul sito Fanpage.it scorrono le immagini di un video con una valigetta spacciata come piena di 50 mila euro (in realtà non c'è denaro) per pagare una mazzetta. Rory Oliviero, Udc, ex presidente del consiglio comunale di Ercolano e Biagio Iacolare presidente del consiglio d' amministrazione della Sma e vicino al governatore De Luca parlano con il pentito Nunzio Perrella.

La quota di tangente, «tanto per iniziare, per garbo - dice Oliviero - è di 50mila euro, 25mila euro a me, prima che facciamo l'invito e 25mila euro al momento della firma». E Perrella allora chiede: «ma in futuro?». «Poi decidiamo assieme di volta in volta», la risposta». Rory Oliviero, inoltre, tira in ballo Giuseppe De Mila (nipote dell' ex segretario Dc ed ex premier Ciriaco), candidato Pd alle prossime Politiche. «Io sono il delfino di Giuseppe De Mita» dice Oliviero, ma in realtà non ce n' è traccia nei filmati.

Nel frattempo è caduta un'altra testa. Biagio Iacolare, presidente della Sma, società in house della Regione per la tutela dell' ambiente, non indagato, ma citato in un video pubblicato da Fanpage, ha annunciato le dimissioni.

Sul fronte politico, invece, il Pd campano prende le distanze dal governatore De Luca.

Tommaso Ederoclite, presidente dei dem a Napoli, gli scrive una lettera su Facebook: «Ti chiedo di lasciare perdere queste boutade aggressive e fuori dalle righe, chiamando "camorristi" e "squadristi" i ragazzi di Fanpage.it. Certo, qualcuno esagera nelle dichiarazioni pubbliche, qualcuno forse è spinto anche da motivazioni politiche oltre che professionali e civiche, ma la gran parte di loro ci mette cuore ed anima, passione ed orgoglio».

Mentre il parlamentare grillino e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera, Vittorio Ferraresi, invoca l' istituzione dell' agente provocatore: «necessario per combattere con più efficacia la corruzione». E l’ex premier Matteo Renzi incalza: «Roberto De Luca si è dimesso dopo l' avviso di garanzia, altri no.

La Raggi non si è dimessa, per me ha fatto bene. Io in tredici anni non ho preso un avviso di garanzia, sono tra i pochi politici italiani, evidentemente non conto davvero nulla. Avendo le carte in regola secondo il pedigree grillino, non ci sto a fare una campagna elettorale in cui vengono a mettere i puntini sulle `i' quelli che hanno candidati dei truffatori. Non ci sono truffatori nel Pd». Intanto su Fanpage si annunciano nuovi video, sul Porto Marghera a Venezia, che chiamano in causa altri politici.