CAFONAL DELL'ERGASTOLANO - TUTTE LE FOTO DELL'ARRIVO DI BATTISTI A CIAMPINO, CON L'ACCOGLIENZA AUTOCELEBRATIVA DI SALVINI E BONAFEDE - IL CAPITONE: ''SPERO DI NON INCONTRARLO DA VICINO. ORA IN GALERA ANDRANNO ALTRE DECINE DI ASSASSINI CHE SI GODONO LA VITA ALL'ESTERO. L'ITALIA OGGI FESTEGGIA, CON TROPPO RITARDO'' - TAJANI: ''DA SALVINI UN'INDECENTE SPECULAZIONE SU UN ASSASSINO LATITANTE''. MA SE FORZA ITALIA FOSSE STATA AL GOVERNO…

battisti in italia foto mezzelani gmt008

Foto di Mezzelani - GMT

BATTISTI:ANDRÀ IN UFFICI QUESTURA PER FOTOSEGNALAMENTO

(ANSA) - Prima di essere trasferito nel carcere di Rebibbia Cesare Battisti verrà portato negli uffici della Questura di Roma in via Patini, alla periferia della Capitale, per le procedure di fotosegnalamento.

battisti in italia foto mezzelani gmt014

BATTISTI: IN CORSO NOTIFICA ATTI, POI A REBIBBIA

(ANSA) - È in corso presso una saletta dello scalo militare di Ciampino la notifica degli atti - cioè delle sentenze restrittive della libertà emesse dalle procure - da parte degli uomini della Polizia di Stato a Cesare Battisti, appena atterrato proveniente dalla Bolivia. Battisti verrà poi condotto in questura per il fotosegnalamento e infine al carcere di Rebibbia.

SALVINI,ORA IN GALERA ALTRE DECINE ASSASSINI

battisti in italia foto mezzelani gmt021

(ANSA) - L'arresto di Cesare Battisti non è un "punto d'arrivo ma un punto partenza. Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la vita". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'arrivo dell'ex terrorista dei Pac a Ciampino.

SALVINI, SPERO DI NON INCONTRARLO DA VICINO

battisti in italia foto mezzelani gmt022

(ANSA) - "Spero di non incontrarlo da vicino". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere Tv subito dopo l'arrivo di Cesare Battisti all'aeroporto di Ciampino.

BONAFEDE, RISULTATO STORICO,ORA ERGASTOLO

(ANSA) - "Mi piace dire che è il risultato di un intero Paese, un risultato storico: quando le istituzioni italiane sono compatte non ci ferma nessuno. Oggi l'Italia va a a testa alta". Lo ha detto a Ciampino poco dopo l'arrivo di Cesare Battisti il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Parliamo di un pluriomicida che si è macchiato di reati gravissimi - ha detto - e con la sua fuga ha offeso il Paese. Il momento in cui la giustizia farà il suo corso è quando varcherà la porta del carcere: a quel punto sconterà la pena dell'ergastolo".

BATTISTI: SALVINI, FESTA ITALIA, ANCHE SE CON TROPPO RITARDO

matteo salvini e alfonso bonafede foto mezzelani gmt056

(ANSA) - "Oggi penso che l'Italia debba festeggiare, con troppo ritardo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Corriere Tv subito dopo l'arrivo di Cesare Battisti all'aeroporto di Ciampino. "E' una giornata nel nome della giustizia, dell'onore, del buonsenso. L'Italia ha ritrovato centralità, rispetto e rispettabilità. Sono contento che abbiate potuto vedere ovunque queste immagini, segnale di rinnovata fiducia e giustizia".

BATTISTI: TAJANI, DISDICEVOLE 'CODAZZO POLITICI'

matteo salvini all arrivo di cesare battisti foto mezzelani gmt026

(ANSA) - "Battisti deve essere accolto nelle patrie galere, non da un codazzo di politici". E' quanto scrive il vicepresidente di FI Antonio Tajani in un tweet. Tajani ritiene "incomprensibile" e "disdicevole" l'accoglienza riservata "a un ergastolano pluriomicida" con la presenza di due ministri all'aeroporto di Ciampino. Il governo, aggiunge poi, dovrebbe piuttosto "preoccuparsi di fargli scontare la pena fino all'ultimo giorno". Senza "distogliere l'attenzione dagli altri problemi che colpiscono il Paese" e "senza fare propaganda".

BATTISTI: ALLE 14 CONFERENZA STAMPA CONTE-SALVINI-BONAFEDE

(ANSA) - Oggi alle ore 14.00, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi, si svolgerà una conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull'arresto di Cesare Battisti. Il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno faranno il punto anche sull'incontro di questa mattina con il Commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos.

BATTISTI: PARRINI(PD), DA SALVINI INDECENTE SPECULAZIONE

(ANSA) - "È indecente che il ministro degli interni cerchi di usare a fini di speculazione politica divisiva anche la cattura di un assassino latitante di cui va reso merito alla Polizia di Stato e che più del novanta per cento della politica italiana da anni e anni concordemente auspica". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini.

