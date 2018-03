IL CARDINALE ABUSA? IL VATICANO ‘RIPULISCE’ - MUORE LA PORPORA KEITH O’BRIEN, GRANDE SOSTENITORE DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE E GRANDE SCOPATORE DI PRETI: AVEVA ABBANDONATO LA SCOZIA NEL 2013 DOPO CHE ERANO VENUTI A GALLA I SUOI ABUSI SESSUALI E LUI STESSO SI ERA DEFINITO ‘INDEGNO MORALMENTE’. MA LA SALA STAMPA DI SAN PIETRO...

1. MUORE IL CARDINALE ACCUSATO DI ABUSI: "RIPULITA" LA BIOGRAFIA

Giuseppe Aloisi per www.ilgiornale.it

Il cardinale Keith Michael Patrick O'Brien è deceduto durante la mattinata di oggi.

Il porporato, che era arcivescovo emerito di St. Andrews e di Edinmburgo, aveva 80 anni.

cardinale keith o brien

Creato cardinale nel 2003 da Giovanni Paolo II, O'Brien aveva scelto di abbandonare la Scozia nel 2013. Il motivo? "le stesse ragioni per cui aveva deciso di non partecipare all'ultimo Conclave", specificò all'epoca la sala stampa del Vaticano. Cioè le accuse di essere stato l' artefice di abusi sessuali ai danni di due seminaristi e di un prete durante gli anni ottanta. Tutte e tre le presunte vittime, tra l'altro, sarebbero state maggiorenni all'epoca dei fatti.

I risultati dell'inchiesta, che aveva avuto inizio tre anni fa, non sono mai stati pubblicati dalla Santa Sede. Lo stesso O'Brien aveva parlato di "indegnità morale" riferendosi a se stesso. Il 21 maggio del 2015, Papa Francesco aveva accettato la rinuncia alle prerogative cardinalizie, che lo stesso porporato scozzese aveva sottoposto al pontefice argentino.

"Ci sono stati momenti - aveva dichiarato il cardinale O'Brien - nei quali la mia condotta sessuale è caduta sotto gli standard delle aspettative che vi erano nei miei confronti come sacerdote, arcivescovo e cardinale". E ancora: "Chiedo scusa e perdono a coloro che ho offeso", "chiedo anche scusa alla Chiesa cattolica e agli scozzesi. Trascorrerò il resto della mia vita - aveva sottolineato - in pensione e non avrò nessun altro ruolo nella vita pubblica della Chiesa cattolica in Scozia". Il porporato, insomma, aveva in qualche modo ammesso i suoi errori, pur non riferendosi a casi e a possibili vittime specifiche.

la villetta dove viveva il cardinale keith o brien a spese della chiesa

La biografia che è stata pubblicata in virtù della sua scomparsa, però, avrebbe omesso questi passaggi. Secondo quanto si apprende leggendo questo articolo de Il Messaggero, infatti, la nota diffusa avrebbe in qualche modo evitato di sottolineare la parte della vita del porporato riguardante l'indagine sugli abusi sessuali, limitandosi a evidenziare la mancata partecipazione all'assise cardinalizia che ha eletto Bergoglio e la rinuncia delle prerogative cardinalizie già citata.

O'Brien, che era invece presente durante il Conclave che ha eletto Benedetto XVI, aveva scelto il "buen retiro", cioè l'allontanamento da qualsivoglia ruolo di vertice all'interno della Chiesa cattolica ed era stato "punito" con l'obbligo di ripiegarsi all'interno di una dimensione privata. Che fine ha fatto, però, l'inchiesta, che era stata affidata a monsignor Charles Scicluna? Monsignor Leo Cuschley, intanto, ha invitato i fedeli a pregare tanto per la sua anima quanto per coloro che, a causa delle azioni di'O'Brien, sono stati offesi, feriti e delusi.

2. MUORE IL CARDINALE O'BRIEN ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI, MA IL VATICANO "PULISCE" LA BIOGRAFIA

Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

Città del Vaticano – E' morto da cardinale Keith Michael Patrick O'Brien, nonostante le accuse di aver abusato reiteratamente, negli Ottanta e Novanta, di due seminaristi e un prete (maggiorenni). Una brutta pagina. L'ex arcivescovo di Edimburgo è morto nel suo buen retiro senza che il Vaticano abbia mai reso noti i risultati dell'inchiesta che fu fatta tre anni fa. A causa della sua «indegnità morale» (parole di O'Brien) il cardinale non potè partecipare al conclave del 2013.

cardinale keith o brien

Stamattina è stata annunciata la scomparsa del porporato con la diffusione di una biografia ufficiale in cui è stata omessa (censurata?) tutta la parte relativa alla inchiesta e ai motivi per i quali O'Brien non prese parte all'elezione papale. Al cardinale O'Brien fu inflitta una mite punizione: ritirarsi a vita privata, ma senza essere privato dell'onore della berretta rossa. Esattamente come accadde, più di 10 anni fa, anche al cardinale austriaco Groer, anch'egli morto in un buen retiro – un monastero benedettino in Austria – senza che fossero stati emanati provvedimenti seri come la riduzione allo stato laicale o la revoca del cardinalato, nonostante l'ammissione di Groer di avere commesso abusi, stavolta su minori.

La biografia diffusa stamattina sul cardinale O'Brien informa solo che «egli ha partecipato al conclave nell’aprile 2005 che ha eletto Papa Benedetto XVI» ma non ha «partecipato al conclave del marzo 2013» e che, d'intesa con Papa Francesco, «nel mese di maggio 2013 ha lasciato la Scozia per un periodo di rinnovamento spirituale, di preghiera e penitenza. Successivamente, nel marzo 2015 – si legge - dopo un lungo itinerario di preghiera, il card. Keith Michael Patrick O'Brien ha rinunciato ai diritti e alle prerogative del cardinalato, espresse nei canoni 349, 353 e 356 del Codice di Diritto Canonico». Ovvero le prerogative dell'elezione papale. Nessun cenno all'inchiesta che fu condotta da monsignor Charles Scicluna, lo stesso arcivescovo che ora sta indagando sul caso della pedofilia nel Cile.

cardinale keith o brien

Nel 2014, in una breve dichiarazione, O'Brien, a seguito della inchiesta vaticana, aveva rilasciato una breve dichiarazione dicendosi profondamente addolorato per le sue vittime, sottolineando che la sua condotta sessuale aveva infranto tutti gli standard morali che da lui erano richiesti.

A suo tempo il caso O'Brien fece scalpore in tutta la Gran Bretagna perchè il cardinale scozzese si era rivelato il più acceso sostenitore della famiglia tradizionale, scagliandosi spesso violentemente contro gli omosessuali, il matrimonio tra i gay, i rapporti «contro natura».

cardinale keith o brien WOJTYLA RATZINGER E WOJTYLA