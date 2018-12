NON DITE A MATTARELLA, CHE SOTTO SOTTO SOGNA UN’ALLEANZA PD-M5S, CHE GLI ELETTORI NON NE VOGLIONO SAPERE: GRILLINI E PIDDINI SI ODIANO COME CANI E GATTI - PAGNONCELLI: “L’IPOTESI SUSCITA LA CONTRARIETÀ DEL 59 PER CENTO DEI DEM. ANCHE TRA GLI ELETTORI DI CENTROSINISTRA I CONTRARI (60 PER CENTO) PREVALGONO SUI FAVOREVOLI (37 PER CENTO), COME PURE TRA I PENTASTELLATI (57 PER CENTO CONTRO 39 PER CENTO)”