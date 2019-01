CAZZARI A CINQUESTELLE - NEL VIAGGIO A STRASBURGO, DI MAIO E DI BATTISTA ANNUNCIANO DI “CAMBIARE LA UE”. COME? FACENDO MODIFICARE I TRATTATI UE PER PERMETTERE ALL'ITALIA DI METTERE IN CAMPO, IL PROSSIMO ANNO, UNA NUOVA MANOVRA IN DEFICIT - CIAO CORE: RIAPRIRE I TRATTATI E’ QUASI IMPOSSIBILE E FARLO POTREBBE SIGNIFICARE ANCHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE PER L'ITALIA…

Estratto dell’articolo di Alberto D'Argenio per “la Repubblica”

[…] Nel frattempo capo politico e capo carismatico avevano annunciato lo scopo della missione: «Andiamo a Strasburgo in van per cambiare la Ue». Pagando il pedaggio al casello, si ricordano della guerra contro Autostrade, quindi annunciano che l'M5S farà modificare i trattati Ue per permettere all' Italia di mettere in campo, il prossimo anno, una nuova manovra in deficit.

Dettaglio, venerdì gli sherpa dei governi Ue hanno messo nero su bianco in un documento riservato che «il giudizio sulla manovra 2020 sarà particolarmente severo, visto che le maggiori spese del programma di governo italiano sono state solo rinviate».

E val la pena di ricordare che un dibattito per modificare le regole dell'eurozona è già in corso, con l'obiettivo di semplificarle. Ma riaprire i trattati, così come rendere più comprensibili le intricate norme della moneta unica, porta con sé il rischio di irrigidirle ulteriormente, ragion per cui il dibattito tra capitali è al palo e probabilmente non sfocerà in nulla fino alla prossima legislatura Ue, dopo le europee di maggio. […]