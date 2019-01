QUALCUNO DICA A RENZI CHE LA GUERRA È PERSA (E SE NE DEVE ANDARE) - IL MARCHESE FULVIO ABBATE: “LA SUA FINE È STATA UN TONFO, SEMBRAVA ORO E INVECE ERA SOLTANTO STAGNO, IN QUESTI CASI NON RESTA FORSE CHE RITIRARSI IN BUON ORDINE, COME CINCINNATO; FRA L’ALTRO, ESISTONO MOLTE ACCATTIVANTI DI OPPORTUNITÀ PER QUESTO GENERE DI SCONFITTE, DAL MODELLISMO AERONAVALE A RITAGLIARSI UNA LIBERA DOCENZA D’UNIVERSITÀ TELEMATICA”