NON SI MUOVE UNA FRONGIA - L'ASSESSORE (DIMISSIONARIO) SMENTISCE L'ARTICOLO DI 'REPUBBLICA' PUBBLICATO DA DAGOSPIA IERI: ''NELL'INTERROGATORIO È LO STESSO PARNASI A RIFERIRE CHE NON HO MAI CHIESTO NÉ RICEVUTO FAVORI. IN UNA OCCASIONE MI DISSE DI ESSERE ALLA RICERCA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER UNA SUA NUOVA AZIENDA CHIEDENDOMI SE CONOSCESSI QUALCUNO CON DETERMINATE COMPETENZE''