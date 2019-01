16 gen 2019 18:11

CHE FINE HA FATTO IL PARTITO DI RENZI? - L'EX BULLETTO PER ORA CONCENTRA TUTTE LE SUE FORZE NEL NON FAR VINCERE ZINGARETTI: MEGLIO RESTARE IN UN PD GUIDATO DAL MANOVRABILE MARTINA, CHE DOVER RICOMINCIARE DA CAPO CON UN MOVIMENTO AL BUIO - MA SE ANCHE ''ZINGA'' AVESSE LA MEGLIO, LA SUA 'MACRONATA' NON NASCEREBBE PRIMA DELLE EUROPEE. ECCO PERCHÉ