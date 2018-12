CHE DI MAIO CHE FA – DOPO CHE IL VICEPREMIER HA PARLATO DI UN “PROBLEMA FAZIO” IL CONDUTTORE SI DICE PRONTO A UN FACCIA A FACCIA E SCHIERA CROZZA: “IERI HAI FATTO IL RECORD DI ASCOLTI. PECCATO PERDERTI ORA CHE SEI ALL’APICE” – “PER I GIORNALI CI SAREBBE UN PIANO GIALLO VERDE PER MANDARTI VIA, MA È NORMALE CHE IN QUESTO PAESE IL PROBLEMA SIA FAZIO?” – VIDEO

CROZZA DIFENDE FAZIO DA DI MAIO

Da www.liberoquotidiano.it

fabio fazio

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la polemica a distanza tra Luigi Di Maio e Fabio Fazio su Che tempo che fa. Il grillino ha parlato di un "problema Fazio" riferendosi al maxi-stipendio del conduttore di Rai 1.

crozza difende fazio da luigi di maio

Da par suo, Fazio si è detto pronto ad un confronto faccia a faccia con Di Maio per discutere di costi, ricavi e questioni economiche relative alla sua trasmissione. Finita? Non proprio. Nella puntata di Che fuori tempo che fa di lunedì 17 dicembre, infatti, Maurizio Crozza ha fatto il suo consueto intervento, durante il quale non ha trascurato la vicenda: "Ieri hai fatto il record di ascolti - ha detto a Fazio riferendosi alla puntata di domenica 16 dicembre -! Peccato perderti ora che sei all'apice.

FABIO FAZIO LUIGI DI MAIO

Per i giornali ci sarebbe un piano giallo-verde per mandarti via dalla Rai, è normale che in questo Paese il problema sia il caso Fabio Fazio?", ha concluso Crozza davanti allo sguardo divertito del conduttore. Insomma, un messaggio chiarissimo. Reso ancor più chiaro dal fatto che al termine della trasmissione, su Twitter, è stato "fissato in alto" il cinguettio che ripropone l'intervento di Crozza (il video, qui sotto). E la battaglia continua...

luigi di maio FABIO FAZIO LUIGI DI MAIO FABIO FAZIO LUIGI DI MAIO