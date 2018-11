20 nov 2018 10:39

UNA CHIARA CAPITOLAZIONE – PER SALVARE LA GIUNTA DI TORINO LA SINDACA APPENDINO HA DOVUTO CEDERE: AL CORTEO NO TAV CI SARÀ ANCHE IL COMUNE, CON TANTO DI VICESINDACO CON FASCIA TRICOLORE – NON CI SARANNO STEMMA, GONFALONE E BANDIERA, MA LE PRETESE DELL’ALA GRILLINA PIÙ INTRANSIGENTE SARANNO ACCONTENTATE