14 dic 2018 10:47

CHIESTI 20 ANNI IN TOTALE PER I NOVE PROMOTORI DELLA LISTA “FASCI ITALIANI DEL LAVORO” - LA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DI SERMIDE, PAESE DI 7MILA ABITANTI IN PROVINCIA DI MANTOVA DOVE FU ELETTA COME CONSIGLIERE LA GIOVANE FIAMMA NEGRINI (PER LA QUALE SONO STATI CHIESTI 20 MESI)