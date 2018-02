1. M5S: SARTI DENUNCIA EX IN QUESTURA, SOTTRATTE SOMME RIMBORSI

(ANSA) - La deputata Giulia Sarti ha denunciato questa mattina, presso la Questura di Rimini, il suo ex fidanzato, Bogdan Andrea Tibusche, accusandolo di aver sottratto alcune migliaia di euro in merito alla vicenda delle restituzioni "fantasma". Nella denuncia, di cui l'ANSA è in possesso, Sarti racconta di essere stata fidanzata con Bogdan "per circa 4 anni" e nonostante il rapporto fosse finito da circa un anno, "la nostra convivenza è continuata fino ad ora anche se non ci vediamo dallo scorso dicembre".

Sarti spiega che Bogdan, consulente informatico si "occupava, con il mio consenso della gestione della contabilità", incluse le restituzioni al fondo del microcredito. "Martedì sera ho fatto un controllo puntuale e mi sono resa conto che non erano stati eseguiti alcuni bonifici al Mef", si legge nella denuncia in cui Sarti sottolinea di aver provveduto il 14 febbraio a sanare la sua posizione versando "le somme dovute, pari a 23mila euro".

Sarti allega nella denuncia i bonifici effettuati dall'ex fidanzato nel 2014 (7 per una somma di 5.400 euro), nel 2017 (13 bonifici per un totale di 12.900 euro) e nel 2018 (5 bonifici per un totale di 5.400). "Voglio precisare che ogni tanto controllavo tali bonifici e non mi risultavano irregolarità" e "voglio precisare che Bogdan mi aveva avvisato che non avrebbe fatto i versamenti in maniera puntuale perché quelle somme di denaro gli servivano urgentemente per curarsi ma ero convinta che avrebbe fatto i versamenti in un secondo momento".

"Non ho ancora modificato i miei codici di accesso nell'home banking. Mi riprometto di chiudere il conto al più presto. Ho chiesto a Bogdan spiegazioni sul denaro mancante ma lui si è giustificato dicendo che per motivi di salute gli servivano somme di denaro", è scritto ancora nella denuncia di Sarti che sottolinea di non sapere dove al momento, viva il suo ex: "presumo che abiti a Salerno".

2. BOGDAN TIBUSCHE, CHI È L'EX FIDANZATO DI GIULIA SARTI

Lorenzo Andraghetti per www.lettera43.it

(Ex attivista e collaboratore parlamentare alla Camera per il Movimento 5 stelle)

Le cronache dello scandalo rimborsopoli del M5s hanno catapultato su tutti i giornali il nome dell'ex fidanzato di Giulia Sarti, accusato dalla stessa di averle sottratto ben 23 mila euro dai bonifici che lei avrebbe effettuato al Fondo per il microcredito (leggi anche: Restituzioni M5s, Giulia Sarti denuncia l'ex fidanzato).

GESTIVA LA PAGINA SOCIALTV NETWORK. L'ex fidanzato si chiama Bogdan Tibusche, nato a Bacau, in Romania, il primo gennaio 1981. Ma si faceva chiamare da tutti Andrea. Parla un perfetto italiano, senza alcun accento, solo una leggera “r” alla francese. Negli ultimi tempi gestiva una pagina Facebook, SocialTv Network, nella quale si improvvisava giornalista e si faceva chiamare Andrea De Girolamo (falso nome). Dava "esilaranti" notizie a favore del M5s e chiedeva donazioni per fare vera controinformazione contro la casta dei giornali.

Queste sono informazioni che ho perché Tibusche l'ho conosciuto personalmente, all'epoca in cui facevo il collaboratore per Giulia Sarti, dall'aprile al giugno del 2013. La mia collaborazione si interruppe proprio perché la deputata preferì il neo fidanzato al sottoscritto per quanto riguardava la gestione della sua comunicazione, ad esempio sui social network.

INTRODOTTO DALL'ONOREVOLE ANGELO TOFALO. Tibusche fu presentato a Sarti dall'onorevole pentastellato Angelo Tofalo, nel momento in cui furono hackerate le mail della deputata riminese nell'aprile del 2013. Venne presentato come un hacker informatico che l'avrebbe aiutata a capire chi le avesse rubato le mail. La spy story continua. Più avanti rivelerò altri dettagli. Ma siamo veramente solo all'inizio.

